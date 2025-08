Controlli interforze a Porto Cesareo contro l’abusivismo, sequestrati più di 7mila prodotti

Porto Cesareo sotto i riflettori dei controlli interforze. Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, con l’aiuto della Polizia Locale di Porto Cesareo, sono scesi in strada per garantire la sicurezza dei cittadini e dei tanti turisti in vacanza nel Salento e nella cittadina ionica. Nel mirino il commercio abusivo, alla scoperta di materiale contraffatto e le attività balneari.

In totale, sono stati sequestrati 7.758 articoli venduti abusivamente. Ben 4 interventi hanno riguardato venditori abusivi, con sanzioni salate per un totale di 20.000 euro. Altri 2 sequestri sono stati eseguiti per violazioni legate alla sicurezza dei prodotti, accompagnati da multe per 2.050 euro.

Non sono mancati i controlli sul rispetto degli spazi pubblici: 2 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico hanno comportato ulteriori sanzioni, per circa 600 euro. E, in un’ottica di tutela dell’ambiente e della quiete, è stato sequestrato un generatore particolarmente rumoroso insieme a 3 carrelli espositori usati per vendite irregolari.

Ma non finisce qui. Le forze dell’ordine hanno scoperto 6 grandi carrelli utilizzati per vendere materiale da spiaggia, tutti senza alcuna autorizzazione. All’interno, altri 2.000 articoli pronti per essere messi in vendita, per un valore stimato di 12.000 euro. Merce che, oltre a violare le regole, danneggia il commercio regolare e rappresenta spesso un rischio per chi la acquista.

Infine, sono state rimosse 7 tende da campeggio, piazzate abusivamente sulla spiaggia libera, in violazione delle norme che tutelano il litorale e la fruizione pubblica degli spazi.

Controlli su strada e denunce

Sono stati effettuati, 6 posti di controllo, identificate 152 persone e 49 veicoli ed elevate 3 contravvenzioni al cds, ritirata 1 patente di guida e sottoposto un’autovettura a sequestro amministrativo.

Sono state denunciate in stato di libertà due persone: una fermata alla guida di un motociclo in stato di ebrezza alcolica e un’altra trovata in possesso di un coltello lungo 30 cm con lama da 20cm.

I militari della Stazione Carabinieri di Porto Cesareo, con il supporto del personale dell’11° Reggimento “Puglia” hanno controllato 38 veicoli e 72 persone, verificando la posizione di 15 soggetti sottoposti a misure restrittive.È stata, inoltre, contestata una violazione all’art. 75 del D.P.R. 309/90 nei confronti di un soggetto in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

Personale della squadra amministrativa del Commissariato di Nardò ha proceduto al controllo amministrativo di un esercizio pubblico rilevando la mancata esposizione delle licenze di somministrazione, per la quale è stata elevata la sanzione di euro 1.000, e l’assenza della SCIA per piccoli spettacoli, sanzione da 258 euro a 1549 euro.

L’operazione condotta rientra nel piano di intensificazione dei controlli nelle località turistiche della provincia con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto della legalità durante la stagione estiva.