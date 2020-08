Coronavirus, nel Lazio positiva una famiglia tornata a casa dopo una vacanza in Puglia

La conta dei nuovi casi di Coronavirus nel Lazio si era fermata, ieri, a diciassette. Sei «di rientro» – persone tornate a casa dopo una vacanza in Puglia e tre «di importazione» – un caso dalla Romania, un caso dal Perù e un caso dal Bangladesh. Si apre così la nota dell’assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che ha voluto fare il punto sull’emergenza Coronavirus nel territorio.

Secondo quanto ricostruito, i sei parenti che hanno trascorso qualche giorno nel Tacco dello Stivale due appartengono della Asl Roma 3, un uomo e una donna, mentre gli altri quattro sono stati individuati nella Asl di Frosinone. Sarebbero tornati nel Lazio in auto e ora la task-force è al lavoro per trovare tutti i contatti stretti, sottoporli al test di rito e in caso di positività all’isolamento domiciliare. Passaggi fondamentali per contenere il focolaio e spezzare la catena dei contagi.

Non è il momento di abbassare la guardia. L’attenzione deve rimanere sempre alta perché, come gli esperti si stanno sforzando di ripetere (a volte a vuoto), il virus non è stato sconfitto. Continua ancora a circolare, come dimostra il fatto che si registrano sempre nuovi casi. E anche se, fortunatamente, i numeri sono ben lontani dai mesi ‘neri’ dell’emergenza bisogna continuare a mantenere le distanze, usare la mascherina e continuare a rispettare quelle regole necessarie per evitare eventuali contagi.