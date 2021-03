Coronavirus, 2.033 casi in Puglia. 4 decessi e 152 positivi in provincia di Lecce

In Puglia i numeri legati alla pandemia fanno alzare il livello di guardia. L’aumento dei contagi si ripercuote sugli Ospedali costretti a gestire più pazienti positivi al Covid che hanno bisogno di cure. Come si legge nel report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la soglia critica fissata dal Ministero della Salute è stata superata sia in terapia intensiva, dove è occupato il 40% dei posti letto disponibili, dieci punti in più del limite. Un dato mai raggiunto dall’inizio dell’emergenza. Non va meglio nei reparti non critici, dove la percentuale di posti letto occupati si avvicina al 50% (47% per l’esattezza), mentre l’allerta scatta al 40.

Nel bollettino epidemiologico di oggi, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del dipartimento promozione della Salute, Vito Montinaro, su 12807 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 2.033 casi positivi: 858 in provincia di Bari, 153 in provincia di Brindisi, 144 nella provincia BAT, 366 in provincia di Foggia, 152 in provincia di Lecce, 350 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 37 decessi: 12 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 13 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.805.576 test. 133.996 sono i pazienti guariti. 44.177 sono i casi attualmente positivi. Sono 1.993 i rioverati in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 182.779 così suddivisi:

71.865 nella Provincia di Bari;

18.108 nella Provincia di Bat;

13.193 nella Provincia di Brindisi;

34.223 nella Provincia di Foggia;

16.734 nella Provincia di Lecce;

27.683 nella Provincia di Taranto;

661 attribuiti a residenti fuori regione;

312 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/kEbub