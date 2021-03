Coronavirus: 1.785 casi positivi in Puglia, 239 in provincia di Lecce. Il bollettino

Sono ore delicate in Puglia. L’aumento dei contagi – nel bollettino epidemiologico di ieri che monitora l’andamento della terza ondata nella regione è stato superato il tetto dei 2mila positivi scoperti in 24 ore – sta mettendo a dura prova il sistema sanitario. I posti letto occupati sia in terapia intensiva che nei reparti non critici ha superato la soglia limite fissata dal Ministero della Salute e gli Ospedali, come i Pronto Soccorso, hanno difficoltà a gestire il numero dei pazienti, sempre più giovani.

Saranno settimane difficili come confermato anche dal Governatore Michele Emiliano che, in un lungo post pubblicato su Facebook, ha fatto il punto della situazione. «L’aumento progressivo di contagi che dobbiamo attenderci ancora per un altro paio di settimane rischia di esercitare una pressione intollerabile, soprattutto perché non è possibile estendere all’infinito i posti letto per mancanza del personale necessario a garantire l’assistenza. E noi ormai sappiamo che, con i contagi, arriva una certa percentuale di ricoveri e di decessi, nonostante gli sforzi pazzeschi che i nostri sanitari stanno facendo ormai da un anno, praticamente senza sosta: abbiamo già pagato un prezzo altissimo, anche in vite di medici e sanitari» ha dichiarato il Presidente invitando tutti a rispettare le regole imposte per la zona rossa.

Nel report di oggi, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento promozione della Salute Vito Montinaro, su 11636 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1785 casi positivi: 652 in provincia di Bari, 154 in provincia di Brindisi, 147 nella provincia BAT, 270 in provincia di Foggia, 239 in provincia di Lecce, 315 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 27 decessi: 10 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.742.669 test. 127.409 sono i pazienti guariti. 41.170 sono i casi attualmente positivi. Salgono ancora i ricoveri in Ospedale fermi oggi a 1.844.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 173.000, così suddivisi:

67.667 nella Provincia di Bari;

17.431 nella Provincia di Bat;

12.529 nella Provincia di Brindisi;

32.919 nella Provincia di Foggia;

15.509 nella Provincia di Lecce;

26.039 nella Provincia di Taranto;

642 attribuiti a residenti fuori regione;

264 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/u4a7T