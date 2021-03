Coronavirus, 1.286 casi positivi in Puglia. 147 contagi e 5 decessi in provincia di Lecce

Sono i numeri a dimostrare l’aumento dei casi di Coronavirus, probabilmente spinto dalla «variante inglese» più contagiosa secondo gli esperti. Anche in Puglia sono giorni d’attesa mentre la guardia resta alta. Bisogna capire quali saranno le decisioni del Governo che, secondo indiscrezioni, sembra intenzionato a stabilire le regole più rigide per frenare la diffusione del virus e accelerare la campagna di vaccinazione che procede a rilento anche per le dosi distribuite con il contagocce. Solo così si potrà vedere una via d’uscita alla pandemia.

Per ora il quadro disegnato dal bollettino epidemiologico conferma il trend degli ultimi giorni. Come si legge nel report scritto sulla base delle informazioni del direttore del Dipartimento promozione della Salute Vito Montinaro su 10732 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.286 casi positivi: 524 in provincia di Bari, 109 in provincia di Brindisi, 67 nella provincia BAT, 171 in provincia di Foggia, 147 in provincia di Lecce, 256 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 39 decessi: 13 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 14 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.637.604 test. 117.371 sono i pazienti guariti. 35.805 sono i casi attualmente positivi. Aumentano ancora i ricoveri in Ospedale oggi fermi a 1.532 contro i 1.516 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 157.337 così suddivisi:

60.894 nella Provincia di Bari;

16.314 nella Provincia di Bat;

11.544 nella Provincia di Brindisi;

30.873 nella Provincia di Foggia;

13.557 nella Provincia di Lecce;

23.333 nella Provincia di Taranto;

614 attribuiti a residenti fuori regione;

208 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/tnwj9