Di nuovo positivo un anziano guarito dal Covid, chiuso per precauzione il reparto di Chirurgia Toracica

Avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico e per questo si era presentato di buon mattino all’Ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce nel giorno fissato, ma quando è stato sottoposto a tutti gli accertamenti necessari per procedere all’operazione programmata con grande “stupore” ha scoperto di essere positivo al Coronavirus.

Un’incredulità dovuta al fatto che l’anziano protagonista di questa storia, un 78enne, aveva già ‘combattuto’ quasi un mese fa contro il Covid19 ed era guarito come avevano dimostrato i tamponi a cui era stato sottoposto. Più di uno e tutti avevano dato lo stesso esito: negativo. Tranne l’ultimo test.

Così, in Chirurgia Toracica dove era ricoverato il paziente “ripositivizzato” è scattato il protocollo di sicurezza. Per precauzione, il reparto è stato chiuso, i ricoveri sono stati temporaneamente bloccati e il piano sarà sanificato.

Come è accaduto in altri casi, potrebbe trattarsi di un falso positivo. O, più probabile, quel risultato potrebbe essere legato – come spiegato dalla Asl – ad alcuni residui di virus, con una carica virale non adatta a contagiare altri pazienti. Per avere un quadro più chiaro, è necessario aspettare i risultati dei tamponi a tappeto effettuati dopo la scoperta (più di 100 persone, tra pazienti e personale sanitario, sono state sottoposte a screening).

Intanto, nel bollettino della Regione Puglia la conta dei nuovi casi anche oggi si è fermata a zero, per il quarto giorno consecutivo.