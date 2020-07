Covid, albanese tornato a Lecce positivo e ricoverato al Dea. Oggi in Puglia 9 casi

Dopo tre giorni di tregua assoluta, la Puglia torna a contare nuovi casi di positività al coronavirus. Nelle ultime 24 ore, infatti, dopo 2458 tamponi, sono stati rintracciati 9 nuovi soggetti positivi, tre dei quali localizzati in provincia di Lecce.

Tra questi c’è anche un cittadino albanese ma residente a Lecce, il quale era rientrato da pochi giorni dal suo paese natio. Nella giornata di ieri ha manifestato i sintomi tipici del covid19: tosse e febbre che hanno richiesto un immediato consulto al pre-triage del “Vito Fazzi”. Quindi l’esito del tampone, postivi, e l’immediati ricovero presso il DEA.

Gli altri casi, invece, 3 dalla provincia di Bari; 1 dalla provincia di Brindisi; 1 in quella di Foggia; 1 fuori regione.

“L’attenta e puntuale attività di sorveglianza ha consentito di individuare nuovi casi positivi che riguardano principalmente cittadini stranieri o provenienti da fuori regione in arrivo in Puglia, sottoposti a screening sia per la provenienza che per i contatti stretti con altri casi – spiega il prof. Pier Luigi Lopalco, responsabile del coordinamento epidemiologico della Regione Puglia – I dipartimenti di prevenzione delle Asl sono al lavoro per tenere sotto controllo le catene di contagio”.

A fronte dei nuovi casi, però, continua a restare fermo il contatore dei decessi, ancora fermo a 548. Ferma anche la conta sui guariti che resta a quota 3.952.

In questo modo il numero relativo agli attuali positivi parla di 64 in tutto, di questi 11 sono in stato di ricovero, nessun in terapia intensiva.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, riscontrati dall’inizio dell’emergenza, è di 4.565, così suddivisi: