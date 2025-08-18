Nascondevano in bocca e negli indumenti intimi cocaina e hashish, denunciati due gambiani

Nella tarda serata del 16 agosto gli agenti del Commissario di Polizia di Stato di Gallipoli, insieme al Reparto Prevenzione Crimine, durante i servizi di potenziamento del controllo del territorio hanno fermato un uomo a bordo di una bicicletta, in località Baia Verde che, alla vista della volante ha assunto un atteggiamento sospetto.

L’uomo un gambiano di 37 anni, è risultato in attesa di permesso di soggiorno per ospitalità e con diversi precedenti. Al controllo ha reagito con fare nervoso e insofferente, mentre alle domande dei poliziotti rispondeva biascicando le parole, questo ha portato i poliziotti ad accorgersi che lo stesso occultava qualcosa nella bocca. Infatti, poco dopo ha estratto da sotto la lingua 8 ovuli contenenti complessivamente 10 gr di cocaina. L’uomo è stato accompagnato dagli agenti presso l’ospedale locale per scongiurare l’ingerimento di qualche ovulo che avrebbe potuto comprometterne la salute. Scongiurata tale eventualità è stato in Commissariato, dove al termine degli accertamenti è stato denunciato a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Poco dopo un’altra volante, nella stessa località, ha fermato un altro gambiano di 20 anni che invece aveva nascosto negli indumenti intimi 9 involucri di hashish per un peso complessivo di 9 grammi.

Anche in questo caso il giovane è stato denunciato a piede libero.

Entrambi verranno sottoposti ad ulteriori accertamenti per eventuali irrogazioni della misura preventiva del foglio di via obbligatorio.