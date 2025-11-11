Al termine della perquisizione ‘spuntano’ cocaina, hashish e marijuana. 51enne di Galatina in carcere

Nel pomeriggio del 7 novembre scorso, la Polizia di Stato ha dato esecuzione al decreto di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Lecce a carico di un uomo di 51 anni residente a Galatina, pluripregiudicato, già in affidamento in prova al servizio sociale.

Il 4 novembre, era stato sorpreso dagli agenti del Commissariato di Galatina presso il proprio domicilio nell’abitazione della sua attuale compagna. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso, seppur in modica quantità, di cocaina, hashish e marijuana, già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento e tre bilancini elettronici. Vista la divisione, probabilmente da ritenersi destinata alla cessione a terzi, era stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, in concorso con la compagna per detenzione e spaccio.

E così, l’8 novembre gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Galatina hanno eseguito il decreto di carcerazione, emesso in data 7 novembre, dal Tribunale di Sorveglianza, con il quale è stata disposta la sospensione della misura alternativa, cui il nominato in oggetto risultava già sottoposto dal decorso mese di giugno, e ne ordinata la sua traduzione in carcere.

Ultimate formalità l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.