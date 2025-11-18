Nasconde in casa hashish e marijuana, arrestato 29enne a Nardò

Nella serata di ieri gli agenti in servizio presso il Commissariato di Nardò durante i servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati a rendere più incisive ed efficaci le attività di prevenzione e contrasto dei reati in genere, hanno proceduto alla perquisizione di un gruppo di giovani che stazionavano nelle zone del centro cittadino, zona della movida neretina e di aggregazione giovanile.

Nel caso di un giovane di 29 anni dopo la perquisizione personale si è resa necessaria estendere l’accertamento all’abitazione dello stesso che ha permesso di rinvenire circa 140 gr. di marijuana, circa 77 gr. di hashish, un bilancino di precisione, un coltellino con lama di 7 cm e numerose bustine di cellophane trasparenti presumibilmente utilizzate per confezionare lo stupefacente.

Il giovane accompagnato presso il Commissariato per gli accertamenti di rito è stato arrestato dalla Polizia di Stato che ne ha dato avviso al Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che ha disposto i arresti domiciliari.