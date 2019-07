Alticci alla guida: 12 automobilisti dovranno fare a meno della patente

55 auto finite nel mirino degli uomini in divisa; 87 persone identificate; 22 multe per violazione al codice della strada di cui 11 contravvenzioni per «guida sotto l’influenza dell’alcool». E ancora, 12 patenti ritirate e 11 denunce all’Autorità Giudiziaria. Per finire, sono state controllate anche 10 persone sottoposte agli arresti domiciliari. Sono i numeri della maxi-operazione di controllo del territorio che ha visto scendere in strada, nelle scorse ore, i Carabinieri della Compagnia di Tricase.

Evasione

3 persone dovranno difendersi dall’accusa di evasione. Si tratta di un 80enne di Corsano, di un 47enne residente a Salve e un 62enne di Presicce-Acquarica. Per tutti il copione è stato identico: quando i Carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno bussato alla porta della loro abitazione per un controllo, dato che erano sottoposti al regime degli arresti domiciliari, non risultavano reperibili.

Porto di armi od oggetti atti ad offendere

I guai per un 29enne di Morciano di Leuca sono cominciati quando è stato fermato dai militari della stazione locale a pochi passi da uno stabilimento balneare di Salve. Che cossa abbia insospettito gli uomini dell’Arma tanto da spingerli ad approfondire il controllo non è dato saperlo, ma nella perquisizione veicolare è spuntato fuori un coltello illegale. Un pugnale, con una lama lunga circa 20 centimetri, nascosto nel bagagliaio. L’arma è stata sequestrata e il ragazzo è stato deferito in stato di libertà.

Guida in stato di ebbrezza alcolica

Sei giovani sono stati deferiti in stato di libertà per essersi messi al volante dopo aver alzato un po’ il gomito. Si tratta di un 24enne di Santa Cesarea Terme (E.V. le sue iniziali) fermato ad un posto di blocco dei Carabinieri a Castro mentre si trovava al volante della sua auto. L’etilometro è stato ‘fatale’. Sottoposto agli accertamenti è stato trovato con un tasso alcolemico di 1,03 g/l. Patente ritirata.

Patente ritirata anche ad un 42enne di Corsano. Anche per lui i guai sono iniziati ad un posto di blocco, in questo caso, a Novaglie. I Carabinieri della stazione di Alessano lo hanno fermato e sottoposto al test: trovato con un tasso di 2,43 g/l. Stessa scena si è ripetuta ad Andrano, dove a finire nei guai è un 55enne del posto. Controllato dai Carabinieri della stazione di Spongano, il suo tasso alcolemico è risultato pari a 2,2 gl. Patente ritirata.

1,7 g/l è il risultato del test dell’etilometro a cui è stato sottoposto un 36enne residente a Tricase. Controllato al volante della sua auto, mentre si trovava a Santa Maria di Leuca, è stato sottoposto agli accertamenti ed è finito nei guai. Patente ritirata, anche a lui. A Santa Maria di Leuca è stato controllato anche un 21enne di Taurisano. Il suo tasso alcolemico è di 0,98 g/l, poco superiore ai limiti stabiliti dalla legge. Non è bastato: patente ritirata.

Ultimo, un 40enne nato a Milano ma residente a Maglie, fermato ad un posto di controllo a Castro mentre si trovava al volante della sua auto. L’etilometro ha segnato un tasso di 0,96 g/l. Patente ritirata. Per la normativa vigente, è consentito mettersi alla guida con un tasso di alcolemia di massimo 0,5 g/litro.

Violazione amministrativa per guida in stato di ebbrezza alcolica

Violazione amministrativa e patente ritirata per un 28enne di Cutrofiano, fermato ad un posto di blocco a Castro e trovato al volante con un tasso alcolemico di 0,78 g/l. Stessa sorte è toccata ad un 21enne di Roma, fermato ad Alessano e sottoposto agli accertamenti con l’etilometro. Il suo tasso è stato di 0,75 g/l. Un 63enne di Riposto, in provincia di Catania, invece, è stato trovato con un tasso alcolemico pari a 0,64 g/l.

Un 49enne di Lecce, fermato ad un posto di controllo a Castro, è finito nei guai per essere stato trovato al volante con un tasso pari a 0,69 g/l. Sempre a castro è stato fermato un 54enne di Lecce. Sottoposto agli accertamenti mediante l’utilizzo dell’etilometro è stato trovato con con tasso alcolemico pari a 0,78 g/l.

Nei guai anche un neopatentato, protagonista di un incidente stradale, fortunatamente senza feriti. Il 18enne di Gagliano del capo era appena uscito da un noto locale notturno di Castro e stava percorrendo la provinciale 84, quando – per cause ancora in corso di accertamento, è uscito fuori strada. Bruttissima la dinamica del sinistro, in cui non sono rimaste coinvolte altre vetture: il giovane, dopo aver perso il controllo della sua auto, prima ha sbattuto contro il guardrail e la cabina Enel, poi ha terminato la corsa nel canale su lato opposto della carreggiata. Sottoposto alla prova dell’etilometro dai Carabinieri del Norm e della Stazione di Spongano, intervenuti sul luogo dell’incidente, è stato trovato con un tasso alcolemico di 0,64 g/l. La patente appena presa gli è stata ritirata e si è anche beccato una sanzione.