Paura all’alba a Presicce-Acquarica, crolla il tetto di un garage

Mattinata di forte apprensione a Presicce-Acquarica, dove alle prime luci dell’alba si è verificato il crollo del tetto di un garage. L’episodio si è verificato intorno alle ore 6:00, in via dell’Unità.

L’evento ha causato non pochi danni non solo all’immobile principale, ma anche a una casa limitrofa.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, che hanno rimosso i detriti e verificato la stabilità degli immobili.

L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e le strade circostanti sono state chiuse al traffico per agevolare le operazioni e garantire la sicurezza pubblica.

Sul luogo dell’incidente anche i tecnici comunali e i Carabinieri della stazione locale.