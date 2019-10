Maltempo, ma solo al Nord. Al sud, sole e caldo per tutto il weekend. E arriva pure lo scirocco

Italia spaccata in due dal Meteo. Se da un lato, le regioni del nord-ovest sono costrette a fare i conti con il maltempo, al Sud l’estate continua tant’è che c’è chi scherza affermando che il calendario ‘segna’ ancora agosto. E ha (quasi) ragione. In questi giorni, l’asticella della colonnina di mercurio ha segnato temperature superiori alla media del periodo e grazie al sole, che picchia ancora forte, molti hanno affollato le località di mare, concedendosi qualche tuffo nelle acque cristalline. E sarà così anche nel fine settimana, ma non per tutti, come detto.

Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com Andrea Vuolo, il Belpaese mostrerà due diversi volti: il Nord dovrà fare i conti con un nuovo deciso peggioramento e le piogge la faranno da padrona. Tra sabato e domenica, infatti, sono attesi temporali, anche intensi. Tra l’altro in zone già colpite dalla perturbazione, come la Liguria. Al Centro-Sud, invece, l’alta pressione subtropicale tornerà a rinforzarsi, regalando un fine settimana di stampo tardo-estivo. Merito, come dice Vuolo, «dell’apporto di aria calda sospinta dai venti di Libeccio e di Scirocco richiamati dall’area di bassa pressione sull’Europa occidentale». In poche parole farà bel tempo. E si potrà rimandare ancora il cambio dell’armadio.

Fino a 26/28°c nel weekend

Chi pensava che l’anticiclone avrebbe presto ceduto si sbagliava. Resisterà, ancora un po’. Anzi, farà ancora più caldo. «Le temperature – si legge – subiranno un ulteriore rialzo su tutte le regioni meridionali, con valori massimi pomeridiani che raggiungeranno picchi di 26/28°C». Attenti, quindi, alle escursioni termiche tra le prime ore del mattino e il pomeriggio e ai banchi di nebbia che potranno formarsi nottetempo.

Quanto durerà?

Almeno fino alla prima parte della nuova settimana. Il maltempo continuerà a interessare il Nordovest, con piogge e rovesci localmente a carattere temporalesco mentre altrove il tempo continuerà ad essere stabile e in gran parte soleggiato. Peggio, come conclude il meteorologo Andrea Vuolo di 3bmeteo.com. le temperature all’estremo Sud potrebbero ulteriormente aumentare per l’intensificazione dei venti di Scirocco.