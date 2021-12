Il maltempo colpisce anche il Salento. A San Donato grandine come neve

Che sarebbe stato un weekend segnato dal maltempo i meteorologi lo avevano previsto. Fino a lunedì, molte regioni del Sud dovranno fare i conti non solo con piogge e temporali, ma anche con il vento che continuerà a soffiare forte aumentando il rischio di mareggiate. Dalla prossima settimana, l’anticiclone delle Azzorre dovrebbe cambiare le carte in tavola. Grazie al suo “caldo” abbraccio, tornerà a splendere il sole e anche l’asticella della colonnina di mercurio dovrebbe salire su valori meno freddi, in particolare durante le ore centrali del giorno. Il bel tempo regalato da questa vecchia conoscenza dovrebbe durare fino a venerdì 17 dicembre.

In attesa dell’alta pressione, come detto, bisogna fare i conti con gli acquazzoni che, in alcune zone del Salento, sono stati particolarmente violenti come a San Donato, dove pochi minuti di grandine hanno “imbiancato” le strade come se fosse caduta la neve. La Protezione Civile ha monitorato la situazione, ma al momento non si registrano danni né particolari disagi.

Dopo questa parentesi cosa accadrà? È ancora presto per dirlo. Alcune tendenze parlando di un Natale gelido, forse imbiancato, ma si tratta solo di ipotesi che dovranno essere confermate. Certo è che l’inverno, cominciato meteorologicamente parlando il primo dicembre, ha dimostrato di voler fare sul serio.