Processione subacquea della Natività a Otranto, c’è grande attesa per il ‘presepe in mare’ organizzato dalla Lega Navale

La Lega Navale Italiana – Sezione di Otranto, con il patrocinio del Comune di Otranto e la collaborazione del Mediterraneo Diving e dello Scuba Diving, organizza martedì 24 dicembre, dalle ore 16.30, la consueta ‘Processione subacquea della Natività’. Un atteso evento di fede di chi non vuole rinunciare alle tradizioni più radicate sul territorio salentino. Al termine della manifestazione, poi, il presidente Sergio Pacella ed i dirigenti tutti saluteranno i presenti presso la sede della Lega Navale otrantina, dove l’appuntamento si concluderà con un brindisi ed il consueto scambio di auguri.

La processione

Protagonisti principali saranno i sub del Gruppo Sportivo della Lega Navale di Otranto e dei diving aderenti alla manifestazione, che nell’occasione saranno accompagnati da una schiera di figuranti in costume d’epoca. La processione partirà dalla suggestiva Piazza Castello del comune più a est d’Italia per dirigersi verso il porto. Qui la statuetta del “Bambin Gesù” toccherà il mare immergendosi con i partecipanti nei pressi dello scalo di varo/alaggio del Porto, per poi arrivare in processione presso la capanna della natività allestita a ridosso dei pontili di ormeggio della Lega Navale.

Dopo la posa del Bambinello, la scena della natività sarà adagiata sul fondale e illuminata ad arte così da essere ben visibile a tutti coloro che frequenteranno il Porto durante tutto il periodo delle festività natalizie.

Adesioni

Per motivi di carattere assicurativo, le adesioni alla processione a mare dovranno pervenire entro il 20.12.2019 per tramite dei diving convenzionati: • Mediterraneo Diving di Massimo Donno (Lecce) tel. 0832/301051 • Scuba Diving di Stefano Levanto (Otranto) tel. 0836/802740.