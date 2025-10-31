Operazione “Fortezza”, dopo omicidio in piazza. Arrivano 29 condanne ed un’assoluzione

Si conclude con 29 condanne per oltre 150 di reclusione ed una sola assoluzione, il processo a carico dei 30 imputati che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato (consente lo sconto di pena di un terzo), a seguito della maxi inchiesta del marzo del 2024. Il blitz scattò a poche ore di distanza dall’omicidio di Antonio Afendi a Casarano e portò alla luce due associazioni criminali dedite allo spaccio di stupefacenti. E tra i destinatari di misura cautelare in carcere c’era anche il 33enne di Casarano, ucciso per mano del killer reo confesso Lucio Sarcinella. Quest’ultimo è sotto processo per omicidio con rito ordinario davanti alla Corte d’Assise ed in queste ore ha ottenuto gli arresti domiciliari dopo aver trascorso oltre un anno e mezzo in carcere.

Il gup Anna Paola Capano, al termine del processo, svoltosi oggi presso l’aula bunker di Borgo San Nicola, escludendo l’aggravante dell’associazione armata e disponendo alcune assoluzioni per singoli episodi di spaccio, ha inflitto: 14 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione, a Ivan Caraccio (ritenuto ai vertici di una delle due associazioni): 8 anni e 8 mesi per Marco De Vito, 40enne; 6 anni, 9 mesi e 10 giorni ad Angelo Moscara, 49enne; 6 anni e 10 mesi per Matteo Toma, 37enne (tutti di Casarano); 8 anni e 6 mesi a Floriano Chirivì, 44enne di San Donaci (Brindisi).

Sentenza di condanna anche per i componenti della fazione “avversaria” (per gli inquirenti era capeggiata da Afendi, ucciso pochi giorni prima del blitz) e nello specifico: 14 anni e 8 mesi a Luca Marco Franza, 30enne di Casarano e 14 anni e 2 mesi a Luigi Calabrese, 31enne, di Casarano; 6 anni a Giovanni Corsano, 23enne di Casarano e 6 anni, 10 mesi e 20 giorni a Salvatore De Gaetani, 41enne di Ugento. 7 anni e 6 mesi a Giovanni De Vito, 37enne di Casarano. E poi, 7 anni e 20 giorni a Davide Falcone, il 35enne di Casarano indagato in un’altra inchiesta, per maltrattamenti verso la fidanzata Roberta Bertacchi, trovata morta il giorno dell’Epifania dello scorso anno, con una sciarpa stretta intorno al collo. Per Davide Falcone, va detto, la Procura ha chiesto però l’archiviazione in merito all’accusa di istigazione al suicidio.

Tornando all’inchiesta “Fortezza”, il gup ha inflitto poi 6 anni, 11 mesi e 10 giorni a Gianni Casto, 33enne di Casarano; 6 anni e 10 mesi a Cristian Causo, 39enne di Casarano; 4 anni e 8 mesi per Salvatore Emanuel Causo, 36enne di Casarano; 4 anni e 4 mesi per Marco Ciminna, 39enne di Monteroni; 1 anno e 6 mesi per Antonio De Cataldis, 28enne di Matino; 8 mesi per Paolo Esposito, 35enne di Casarano; 6 anni, 10 mesi e 20 giorni per Emanuele Salvatore Franza, 32enne di Casarano; 5 anni e 4 mesi per Mirko Gennaro, 30enne di Casarano.

E, ancora: 4 anni e 20 giorni per Attilio Gerundio, 75enne di Casarano; 4 anni, 6 mesi e 20 giorni per Valentina Moscara, 27enne di Casarano; 1 anno, 4 mesi e 20 giorni per Daniele Panico, 39enne di Casarano; 4 anni e 2 mesi per Daniele Pennetta, 45enne di Casarano; 1 anno e 4 mesi per Giovanni Pennetta, 36enne di Gemini (frazione di Ugento); 4 anni per Graziano Rizzello, 35enne di Casarano; 4 anni per Mario Rosafio, 69enne di Melissano; 1 anno, 5 mesi e 10 giorni per Giuseppe Scarlino, 41enne di Melissano; 1 anno, 4 mesi e 20 giorni per Iolanda Stoppello, 31enne di Matino; 6 mesi per Francesco Tunno, 40enne di Gagliano del Capo. Disposta l’assoluzione per Davide Tartaglione, 35enne di Casarano, come chiesto dal pm.

In un’udienza precedente vi era stata la requisitoria del pm della Direzione distrettuale antimafia Giovanna Cannarile che aveva invocato, oltre 200 anni di reclusione.

Il collegio difensivo

Il collegio difensivo è composto, tra gli altri, dagli avvocati: Angelo Ninni, Simone Viva, Giuseppe Presicce, Luigi Corvaglia, Giovanni Bellisario, Vincenzo Venneri, Silvio Caroli, Attilio De Marco, Anna Centonze, Rocco Donato Rizzello, Mario Coppola, Ladislao Massari, Antonio Maria Francesco Venneri, Stefano Pati, Giancarlo Raco, Antonio Romano, Mercedes Salento, Giancarlo Vaglio, Serena Tempesta, Salvatore De Paola.