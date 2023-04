Per spillarle i soldi seduce una donna friulana, chiedendole di sposarla? Ex allenatore salentino patteggia a 10 mesi

Si sarebbe presentato come un ricco imprenditore e avrebbe sedotto una donna friulana per poi chiederla in sposa, al fine di rubarle dei soldi. Nelle scorse ore, il giudice monocratico Milena Granata del Tribunale di Pordenone ha accolto il patteggiamento della pena della difesa a 10 mesi di reclusione per l’ex allenatore di calcio di Galatina e Gallipoli, Armando Gregory Inglese. È assistito dall’avvocato Esmeralda Di Risio.

Inglese rispondeva delle accuse di truffa e sostituzione di persona. Secondo l’accusa, avrebbe convinto una donna conosciuta in Slovenia ad investire circa 16mila euro, attraverso un consulente finanziario. I soldi investiti, in realtà, sarebbero finiti su una postepay intestata ad Inglese.

L’altro processo

Ricordiamo che nel settembre del 2020, il giudice monocratico Giovanna Piazzalunga del tribunale di Lecce, ha inflitto ad Inglese la pena di 6 anni e 5 mesi di reclusione, per i reati continuati di atti persecutori, truffa e falsità in scrittura privata. E venne disposto il risarcimento del danno in favore della sua ex e di una conoscente. Le parti civili erano assistite rispettivamente dagli avvocati Francesco Vergine e Carlo Gervasi.

Secondo l’accusa, nel settembre del 2014, utilizzando il falso titolo d’industriale avrebbe truffato una sua conoscente. In che modo? Millantando di avere conoscenze nel mondo dello spettacolo e del calcio, come il cantante Biagio Antonacci ed il calciatore Alessandro Matri. E sfruttando tali finti contatti, proponeva ad una sua conoscente un investimento, attraverso la finta società, per circa 1.050 euro. Somma che gli veniva consegnata dalla vittima, in quattro tranches.

L’uomo, inoltre, avrebbe falsamente prospettato alla ex fidanzata, la possibilità di ampliare l’attività di parrucchiera ed aprire un centro estetico, offrendosi di pagare le spese e inducendola ad affittare un immobile per mettere in atto il piano truffaldino.