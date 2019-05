Prodotti scaduti nel bustone dell’immondizia: i controlli della Municipale in un market cittadino

Carne, pesce, ortaggi e prodotti confezionati scaduti e/o privi di indicazioni commerciali di tracciabilità. E’ quanto riscontrato dalla Polizia Municipale di Lecce che in mattinata ha effettuato un sopralluogo in un market di via Pantelleria.