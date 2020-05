Coronavirus in Puglia, 26 nuovi casi su più di 1800 tamponi. 2 in provincia di Lecce

La curva dei contagi in Puglia continua a scendere, ma non bisogna abbassare la guardia o pensare che il virus sia stato sconfitto come ha ricordato Guido Bertolaso in una lunga intervista ai microfoni di Quarta Repubblica. Ai microfoni del programma condotto da Nicola Porro, l’ex capo della Protezione Civile ha invitato alla «prudenza»: qualsiasi errore potrebbe vanificare gli sforzi fatti. Tanto, molto dipenderà dai comportamenti degli italiani che, con la fase due, hanno riconquistato piccole libertà e quella ‘normalità’ – anche se a distanza di sicurezza – che mancava da 57 giorni.

C’è un altro punto interrogativo. Quale effetto avrà il (nuovo) ritorno a casa dei fuori sede? Basta guardare quante persone hanno compilato il modulo di auto-segnalazione online per dichiarare di essere tornare a casa da fuori regione per capire che si tratta di numeri importanti: più di 2mila in meno di 48ore. Da mezzanotte del 4 maggio, quando è scattata la fase due, alle 19.00 di ieri, 5 maggio hanno messo piene in Puglia 2035 viaggiatori. 797 solo nelle ultime 24ore. Ora, così come imposto dall’Ordinanza, tutte con l’obbligo restare in isolamento fiduciario a casa per 14 giorni.

Cala ancora il numero dei positivi

Nel bollettino epidemiologico di ieri la conta dei nuovi casi si era fermata a 17 su poco meno di 2mila tamponi. Nell’ultimo aggiornamento, invece, si parla di 26 positivi su 1816 test per l’infezione da Covid19 effettuati nelle ultime ore. Così suddivisi:

4 nella Provincia di Bari

1 nella Provincia Bat

7 nella Provincia di Brindisi

9 nella Provincia di Foggia

2 nella Provincia di Lecce

3 nella Provincia di Taranto.

Cinque sono stati i decessi: 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto, per un totale di 439. Altro boom, invece, di pazienti guariti: oggi sono stati ben 57, per un totale di 855.

L’altra buona notizia riguarda il costante calo di soggetti attualmente positivi: oggi sono 2.903, con un calo di 36 rispetto a ieri.

Il totale dei casi di Coronavirus riscontrati in Puglia, quindi, è di 4.196 su un campione di 70.944 test, così divisi: