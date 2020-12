Coronavirus, 1.011 positivi in Puglia nelle ultime 24 ore. Lopalco: “Attenti al gradino”

Sarà un Natale diverso e non solo per le regole scritte nero su bianco nell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per evitare di vanificare gli sforzi fatti per frenare o rallentare la diffusione del virus in attesa del vaccino. Bisognerà, anche se difficile, ricordare che la battaglia non è ancora finita e che molti comportamenti di oggi incideranno sulla curva dei contagi, una volta concluse le feste. Lo ha spiegato bene l’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco in un lungo post pubblicato su Facebook dal titolo «Attenti al gradino». Basta guardare la foto della curva epidemiologica per capire le parole del professore che ha guidato la task force regionale per gestire l’emergenza.

«La figura mostra la seconda ondata pandemica in Puglia, con i casi ordinati per data di diagnosi. La curva, nella sua prima parte, è da manuale: una ascesa ripida, un picco evidente ed una discesa altrettanto rapida visibile nei primi giorni di Dicembre. E poi… il gradino. Cioè la discesa si interrompe per raggiungere un nuovo plateau».

«Non credo sia sbagliato pensare – si legge – che la causa di questa interruzione sia stato il senso di rilassamento che ha preso un po’ tutti (in tutta Italia) a partire dal ponte dell’8 Dicembre. Abbassare la guardia in piena ondata pandemica genera questi fenomeni. Siamo in pieno inverno, i virus respiratori hanno terreno facile. Bastano pochissimi giorni e la circolazione riprende forza. Ve lo chiedo con il cuore in mano, in questi giorni di feste, attenti al gradino».

Il bollettino della Regione

Sul fronte dei contagi, come si legge nel bollettino che ogni giorno fotografa l’andamento dell’epidemia in Puglia, su 7.540 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.011 casi positivi: 512 in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia BAT, 240 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce, 110 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione.

Sono stati registrati 26 decessi: 13 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.004.403 test. 29.775 sono i pazienti guariti. 53.589 sono i casi attualmente positivi.1.579 ricoverati in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 85.674, così suddivisi:

33.051 nella Provincia di Bari

9.899 nella Provincia di Bat

6.174 nella Provincia di Brindisi

18.850 nella Provincia di Foggia

6.649 nella Provincia di Lecce

10.479 nella Provincia di Taranto

491 attribuiti a residenti fuori regione

81 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 25.12.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/5ajgA