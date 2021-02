Coronavirus, 1.104 casi positivi in Puglia, 76 nel leccese. Sono 22 i decessi

La Puglia resterà in zona gialla per un’altra settimana, come anticipato dall’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco. L’ultima parola, come sempre, spetta al Ministro della Salute Roberto Speranza ma numeri registrati nella regione non “giustificano” un cambio nella fascia che prevede regole più rigide per evitare la diffusione dei contagi. Anche secondo il report settimanale della fondazione Gimbe la curva epidemiologica mostra segni di discesa: nella settimana dal 17 al 23 febbraio è stato registrato un incremento dei casi Covid del 3,9% contro il 4,6% della settimana precedente. Resta ancora sotto la soglia considerata critica l’occupazione dei posti letto, sia nelle terapie intensive che nei reparti di area medica.

Nel bollettino di oggi, scritto sulla base delle informazioni del direttore del Dipartimento promozione della Salute, Vito Montinaro, su 8.179 tamponi per l’infezione da Covid-19 sono 1.104 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore: 429 in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 75 nella provincia BAT, 172 in provincia di Foggia, 76 in provincia di Lecce, 258 in provincia di Taranto, 3 casi fuori regione, 3 casi provincia di residenza non nota.

Si contano, inoltre, 22 decessi: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.540.574 test. 108.948 sono i pazienti guariti. 32.039 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 144.874 così suddivisi:

55.276 nella Provincia di Bari;

15.468 nella Provincia di Bat;

10.736 nella Provincia di Brindisi;

29.146 nella Provincia di Foggia;

12.298 nella Provincia di Lecce;

21.207 nella Provincia di Taranto;

580 attribuiti a residenti fuori regione;

163 provincia di residenza non nota.

Per leggere il bollettino completo, clicca qui.