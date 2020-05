Coronavirus, 9 nuovi casi in Puglia e un decesso. Ancora uno 0 in Salento

Mentre il Governo si appresta, come chiesto da molte Regioni, a varare un altro step della fase 2, la curva disegnata dai contagi continua la sua discesa. Anche in Puglia, come dimostra il bollettino epidemiologico che, ogni giorno, conta i nuovi casi di Coronavirus, le persone guarite e quelle che non hanno ancora messo la malattia alle spalle. Nell’aggiornamento di ieri, su più 2mila tamponi effettuati, 11 sono risultati positivi. Oggi, invece, si parla di 9 nuovi casi, su 1.844 tamponi eseguiti.

I nuovi casi sono così distribuiti:

2 nella Provincia di Bari;

1 nella Provincia Bat;

2 nella Provincia di Brindisi;

2 nella Provincia di Foggia;

0 nella Provincia di Lecce ;

; 2 nella Provincia di Taranto.

E’ stato registrato un solo decesso, nella provincia di Bat. I guariti, invece, sono 1.643, +77 da ieri.

Gli attuali positivi continuano a diminuire: rispetto a ieri sono 69 in meno, per un totale aggiornato di 2.253 pazienti.

Quindi, i casi totali riscontrati in Regione dall’inizio dell’emergenza sono 4.357, così suddividi: