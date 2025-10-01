Aiutiamo Luna a vivere, la mascotte del “Pronto Soccorso dei Poveri” ha bisogno di noi

C’è un’emergenza nel cuore dell’ associazione Pronto Soccorso dei Poveri. Luna, l’ amata cagnolina mascotte sta affrontando una grave malattia che richiede un intervento chirurgico urgente.

Luna non è solo un animale domestico; è un membro fondamentale della famiglia del Pronto Soccorso dei Poveri e un simbolo di speranza e conforto per innumerevoli persone. In questi anni, ha seguito il suo proprietario, accompagnando ogni sua missione: ha visitato tantissime case, offrendo una zampa silenziosa di conforto a famiglie in difficoltà che ricevevano aiuti alimentari, economici e il sostegno psicologico.

Lei è stata lì, con la sua coda scodinzolante, in ogni momento di fragilità, portando un sorriso dove c’era sconforto. Adesso, è Luna che ha bisogno di noi.

La diagnosi è chiara e il tempo stringe. Per darle la possibilità di guarire e tornare a scodinzolare accanto a chi ha bisogno, Luna deve essere operata con urgenza.

Il costo totale delle cure e dell’intervento è di 918,22 euro. Una cifra che l’associazione non può sostenere da sola in questo momento, ma che insieme possiamo raggiungere con un gesto di generosità e gratitudine verso chi ci ha donato tanto amore incondizionato.

Lanciamo una colletta urgente per raccogliere, con la massima trasparenza, i fondi necessari per l’operazione di Luna. Ogni piccolo contributo è vitale e fa la differenza tra la sua paura e la sua guarigione.

Unisciti a noi e aiutiamo Luna a vivere!

Puoi inviare il tuo contributo tramite bonifico bancario ai seguenti dati: IBAN: IT83 NO76 0116 00000 1073 4616 08, intestato a: Associazione Pronto Soccorso dei Poveri, Causale obbligatoria: Aiutiamo Luna a vivere

È il momento di ricambiare l’affetto e il sostegno che Luna ha donato a tutti noi e alle famiglie che aiutate.

Dona ora, e permettiamole di tornare al più presto la nostra amata mascotte piena di energia.