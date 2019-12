Ragazza autistica muore in comunità soffocata da un boccone di cibo. Procura apre un’inchiesta

Una ragazza autistica muore in una comunità, dopo avere inghiottito un boccone di cibo. C’è un’inchiesta della Procura sulla morte di una 26enne di Triggiano (in provincia di Bari). Il pubblico ministero Massimiliano Carducci ha aperto un fascicolo d’indagine con l’accusa di omicidio colposo, al momento a carico d’ignoti. Ed in mattinata, il medico legale Roberto Vaglio eseguirà l’autopsia sul corpo della vittima, per accertare con esattezza le cause del decesso. La salma si trova presso la camera mortuaria dell’Ospedale “Vito Fazzi”.

La tragedia si è verificata nella giornata di sabato. La 26enne, ospite di una casa-famiglia del Basso Salento, stava pranzando in compagnia degli operatori. Ad un certo punto, si è sentita male ed è stata subito soccorsa. Sul posto è anche intervenuta una ambulanza, ma per la ragazza autistica non c’è stato nulla da fare.

È deceduta presumibilmente per soffocamento, a causa di un boccone di cibo andatole di traverso. L’inchiesta della Procura dovrà comunque accertare se la giovane sia stata assistita e monitorata adeguatamente.