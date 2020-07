Si affaccia dal balcone e cade, corsa in ospedale per una ragazzina di 12 anni

Si affaccia dal balcone per vedere se le voci che provenivano dal parchetto sotto casa erano quelle dei suoi amichetti, ma perde l’equilibrio e cade. Si è conclusa con una corsa in Ospedale e tanta paura la serata in famiglia di una ragazzina di 12 anni, di origini marocchine, volata giù dal terrazzino del condominio che si affaccia su via Firenze, nella zona 167 di Lecce. È stata una questione di attimi. Stava guardando la televisione con la famiglia, quando si è sporta un po’ troppo ed è precipitata da un’altezza di circa sei metri. Sono stati i genitori a chiedere aiuto, quando le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 23.30.

Sul posto si è immediatamente precipitata un’ambulanza del 118. L’impatto con il suolo è stato violento. Di conseguenza, le ferite riportate nella caduta sono apparse gravi agli occhi dei sanitari che hanno accompagnato d’urgenza la ragazzina al «Vito Fazzi» di Lecce, dove si trova ora ricoverata in prognosi riservata. Bisognerà attendere i risultati di tutti gli accertamenti a cui è stata sottoposta per avere un quadro clinico chiaro. Non sarebbe, fortunatamente, in pericolo di vita.

Sul luogo della caduta, sono giunti anche gli agenti di polizia della sezione volanti che hanno cercato di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.