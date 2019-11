Viene investito da un’auto e cade in un dirupo, giovane in gravi condizioni al “Fazzi”

È ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce il giovane nigeriano finito in un burrone dopo essere stato travolto da un’auto mentre stava camminando sul ciglio della strada. A fare da teatro all’incidente stradale, avvenuto poco dopo la mezzanotte, è la provinciale che da Lecce conduce a Monteroni, non lontano dalla grande rotatoria del campus universitario Ecotekne.

Una volta scattato l’allarme, lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118. I sanitari si sono resi subito conto della gravità delle sue condizioni e, d’urgenza, hanno accompagnato il malcapitato privo di conoscenza in Ospedale. Le sue condizioni destano preoccupazione tant’è che la prognosi è riservata.

Nel giro di pochi minuti, il tratto è stato circondato dalle sirene dei Vigili del Fuoco che hanno recuperato il corpo e lo hanno consegnato nelle mani dei soccorritori. Presenti anche i Carabinieri a cui tocca, ora, il compito di ricostruire l’accaduto. Stando alle prime informazioni, al volante dell’utilitaria, una Clio, c’era una donna. Probabilmente a causa della scarsa illuminazione, non si è resa conto subito di aver investito lo straniero, al momento senza nome. Non aveva con sé documenti, quindi è difficile risalire alla sua identità. Si pensa che possa avere un’età inferiore ai 30 anni.

Credendo, quindi, di aver colpito un cane randagio o un oggetto abbandonato sul ciglio della strada, l’automobilista ha preferito non fermarsi. Era tardi, era sola in macchina e ha avuto paura. Così, ha preferito raggiungere la sua abitazione, non poco distante. Una volta a casa, ha raccontato tutto al marito ed è tornata con lui sul luogo dell’incidente, scoprendo di aver investito un uomo.