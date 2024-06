Rapina agli apparecchi cambiamoneta di un bar: scattano un arresto ed una denuncia a piede libero

Un arresto ed una denuncia a piede libero per la rapina notturna del marzo scorso, agli apparecchi cambiamoneta di un bar del centro di Copertino. Non solo, il proprietario dell’esercizio commerciale, in base a quanto emerso durante le indagini, veniva picchiato da uno dei due presunti autori della rapina che poi scappava con il complice.

Nella giornata di mercoledì scorso, i carabinieri della Tenenza dei carabinieri di Copertino hanno eseguito l’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, a firma del gip Marcello Rizzo, per A. S., un 21enne di Copertino. Invece, per A.G., un 20enne del posto, è scattata la denuncia a piede libero, poiché non sono stati trovati sufficienti riscontri per chiederne l’arresto. Entrambi gli indagati rispondono delle ipotesi di reato di rapina impropria e lesioni.

Nella giornata di venerdì per A.S. si è tenuto l’interrogatorio di garanzia dinanzi al gip Rizzo, ma l’indagato, difeso dall’avvocato Daniele Scala, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Le indagini

I fatti si sono verificati alla notte tra il 19 ed il 20 marzo scorsi e le indagini si sono avvalse di alcune testimonianze e delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. In base alla tesi accusatoria, A.S. dopo essersi introdotti in un bar del centro di Copertino che in quel momento era chiuso ed essersi impossessato di circa 300 euro, forzando gli apparecchi cambiamoneta, colpiva con calci e pugni il proprietario del bar, che dopo essere stato allertato di quanto stava avvenendo, cercava di sventare la rapina. E gli procurava un trauma facciale ed una serie di escoriazioni giudicate guaribili in sette giorni, per poi scappare via assieme al complice.

Ora si attendono gli sviluppi dell’inchiesta.