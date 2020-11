“Dammi i soldi”, scende dall’auto e si ritrova davanti 4 malintenzionati. Paura nel centro storico di Lecce

Minacciato e rapinato in pochi minuti. Non ha nemmeno avuto il tempo di scendere dalla macchina che si è trovato davanti quatto persone di colore, circondato senza avere la possibilità di fuga. Le intenzioni sono state chiare fin da subito: doveva consegnargli i soldi, ma il malcapitato non aveva con sé nulla e decisi a non andarsene a mani vuote si sono accontentati del telefono cellulare. Una “consolazione” che è bastata a convincerli ad allontanarsi.

A fare da teatro alla rapina è via del Teatro Romano, nel cuore del centro storico di Lecce. Aver chiesto subito aiuto, una volta rimasto solo, non è bastato. Le ricerche degli uomini in divisa si sono concluse in un nulla di fatto, almeno per il momento. La rapina o la fuga potrebbe essere stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza installate in città. Si spera che qualcuno possa aver immortalato i quattro che, pare, abbiano agito senza nemmeno nascondersi più di tanto.

I fatti

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato mezzanotte, quando l’uomo è stato circondato da quattro persone di colore. Aveva appena parcheggiato l’auto e stava tornando in casa. Gli hanno chiesto dei soldi, gli hanno fatto svuotare le tasche e appurato che non aveva nulla sono fuggiti via con il cellulare. Una volta scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati i Carabinieri che, ascoltata la testimonianza del malcapitato, ha avviato le ricerche, ma nulla. Dei malintenzionati non c’è traccia.