Terrore a Trepuzzi. Con il volto coperto e armati di fucili aggrediscono una coppia nel giardino, poi fuggono su un’Audi scura

Si sono nascosti con la complicità del buio e hanno aspettato, con pazienza, il momento giusto per spuntare fuori, intenzionati a mettere a segno il colpo che, con molta probabilità, avevano pianificato. Nel mirino di due malviventi, armati di fucile e con il volto coperto da un passamontagna, sono finiti due coniugi di Trepuzzi.

Avevano appena parcheggiato la macchina nel giardino dell’abitazione del figlio che erano andati a trovare, quando a pochi passi dalla porta di ingresso si sono ritrovati faccia a faccia con i due malintenzionati.

Quelli che hanno vissuto sono stati attimi di puro terrore. Fortunatamente, la nuora della vittima ha capito subito quello che stava per accadere ed è riuscita, in qualche modo, a far entrare in casa la suocera. Fuori, nelle grinfie dei malviventi, è rimasto solo il marito.

Non è dato sapere quale fosse il loro vero obiettivo, ma consapevoli che di lì a poco sarebbero stati ‘circondati’ dalle Forze dell’Ordine hanno preferito accontentarsi di quello che il poveretto aveva con sé: il portafoglio, contente circa 200 euro in contanti e le chiavi dell’auto. Bottino in mano sono scappati via a bordo di una Audi A6 di colore scuro, riscendo a far perdere le loro tracce. Non è escluso che ci fosse un terzo uomo ad attenderli, fuori dal cancello.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm della compagnia di Campi Salentina e della locale stazione che hanno immediatamente avviato le indagini nel tentativo di dare un volto e un nome ai rapinatori. Per prima cosa hanno ascoltato la testimonianza dei protagonisti di questa brutta storia. Dopodiché, come prassi vuole, si sono messi alla ricerca delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

Le indagini sono in corso.