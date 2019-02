Rapina la Farmacia Ferocino e scappa con il bottino, ma la fuga dura solo pochi minuti

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 12.00 quando un rapinatore solitario si è presentato all’interno della Farmacia Ferocino che si affaccia su Piazza Sant’Oronzo intenzionato a mettere a segno il colpo. Nonostante l’orario “insolito” e la zona centrale, il malintenzionato è riuscito a portare a termine il piano.

Minacciando la farmacista (non è dato sapere se con un’arma improvvisata o a mani nude), è riuscito ad impossessarsi di parte del denaro presente in cassa, giusto qualche ‘banconota’. Bottino in mano si è guadagnato la via di fuga, ma quando pensava di averla fatta franca si è dovuto scontrare con un imprevisto: è stato bloccato e accompagnato in Questura dai poliziotti.