Tentano una rapina a mano armata nella Gioielleria, paura nel centro Commerciale di Surbo

Tentano una rapina nella gioielleria del centro commerciale di Surbo, ma qualcosa è andato storto. A far saltare piano, sicuramente studiato nei minimi particolari, ci hanno pensato gli agenti della squadra mobile di Lecce che si trovavano nel Mongolfiera, alla periferia dei Lecce, per un servizio di controllo. Erano lì per sventare rapine e hanno assistito ad un colpo in diretta.

I fatti

I malviventi – due, stando alle prime informazioni – che avevano tutte le intenzioni di ripulire il negozio nonostante l’ora e la presenza di clienti non hanno fatto i conti con gli agenti della squadra mobile che si sono trovati “al posto giusto nel momento giusto”. Una casualità che è stata determinante non solo per lasciare a mani vuote gli sconosciuti vestiti di nero e con il casco integrale che, verso l’ora di pranzo, si erano presentati nel locale che si affaccia nella galleria per mettere a segno un colpo che, probabilmente, gli avrebbe fruttato un bel bottino tra gioielli ed eventuali soldi presenti in cassa.

Uno dei malviventi è riuscito riuscito a fuggire a piedi, mentre il secondo, quello che impugnava il revolver con cui ha minacciato la commessa, è stato bloccato dai poliziotti e accompagnato negli uffici della Questura di viale Otranto. Si tratta di un 24enne di Brindisi.

Non c’è stata una sparatoria, come era trapelato nei primi momenti di terrore vissuti nel centro. C’è stato anche chi, notando l’uomo armato, aveva abbassato la saracinesca del negozio e chiesto aiuto alle Forze dell’Ordine che, come detto, erano già sul posto.