Rapinò un parrucchiere di Cavallino, arriva la condanna a 4 anni e 4 mesi per un novolese

Rapinò un salone da parrucchiere di Cavallino e per il malvivente arriva la condanna. Il gup Sergio Tosi, al termine del rito abbreviato, ha inflitto a Cosimo Valerio Marcellino, 47enne di Novoli, la pena di 4 anni e 4 mesi e 1.000 euro di multa. Il giudice ha riconosciuto le attenuanti generiche, ma ha anche disposto l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.

L’episodio si è verificato il 2 giugno scorso. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 17.00, quando i due malviventi si sono presentati all’interno di un coiffeur di Cavallino. Indossavano dei caschi e uno dei due, impugnava una pistola softair e si faceva consegnare i 300 euro, contenuti nella cassa. I rapinatori racimolavano il resto (altri 300 euro) dalle clienti presenti in quel momento. Dopo aver raccolto il bottino di 600 euro, si dileguavano a bordo di un ciclomotore.

Una volta scattato l’allarme, sul posto si precipitavano i Carabinieri della stazione di Cavallino che, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lecce, avviavano le indagini.

I sopralluoghi dei malviventi prima della rapina erano stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza che avevano ‘ripreso’ il mezzo a due ruote. Al termine delle indagini, Marcellino ha confessato ed è finito in manette e confinato ai domiciliari, come disposto dal pm Francesca Miglietta. Il complice non è stato identificato.