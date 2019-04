Sradicano lo sportello bancomat di Frigole, ma restano a mani vuote. Caccia alla banda

Gli sportelli bancomat tornano nel mirino dei malviventi. Dopo un periodo di ‘calma apparente’, infatti, nella notte ignoti hanno tentato il colpaccio alla filiale della Banca Popolare Pugliese di Frigole, ma qualcosa è andato storto tant’è che sono dovuti fuggire via a mani vuote, probabilmente per evitare di essere ‘scoperti’.

Il modus operandi utilizzato è sempre lo stesso. La banda (composta da un numero ‘imprecisato’ di elementi) si è diretta all’istituto di credito, dove ha fatto saltare lo sportello utilizzando un qualche ordigno rudimentale. La piccola esplosione non è bastata ad assicurargli il bottino. Come detto, infatti, i malviventi sono dovuti fuggire via a mani vuote.

Una volta scattato l’allarme, sul posto si sono precipitati gli uomini in divisa che hanno avviato le indagini. Il prossimo passo sarà quello di cercare indizi nelle telecamere di videosorveglianza installate nella zona o nelle possibili strade utilizzate dal gruppetto per dileguarsi.