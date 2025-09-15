‘Colpo’ in una tabaccheria di Matino, rapinatori in fuga con un bottino

Una rapina ha scosso la tranquillità di Matino, nella giornata di oggi. Un gruppo di malviventi ha preso d’assalto una tabaccheria in Via Po, riuscendo a fuggire con il bottino. Il colpo è avvenuto nelle prime ore del mattino.

L’episodio si è verificato intorno alle 7:15. La banda, giunta a bordo di un’auto risultata rubata, ha fatto irruzione nell’attività commerciale. Dopo aver minacciato il titolare, si è fatta consegnare l’incasso, uno dei rapinatori, ha anche esploso un colpo di pistola in aria. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Dopo aver preso il denaro, i criminali hanno abbandonato il veicolo utilizzato per la rapina proprio davanti al negozio, dileguandosi e facendo perdere le loro tracce.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri della stazione locale, supportati dal Nucleo radiomobile della Compagnia di Casarano. Le forze dell’ordine sono al lavoro per risalire all’identità dei rapinatori. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e raccogliendo testimonianze che potrebbero fornire indizi utili per la risoluzione del caso.