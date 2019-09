Con il volto travisato e armati fanno irruzione nella villa di un avvocato e compiono una rapina

Sono stati momenti di vero e proprio terrore quelli che hanno vissuto un noto avvocato del Foro di Lecce e i suoi familiari.

Intorno alle 20:30 di ieri, infatti, presso l’abitazione del legale Antonio Savoia, in Via Andrano a Trepuzzi, sulla vecchia Strada per Squinzano, è stata compiuta una rapina. Tre persone, con il volto travisato e armati di pistola, hanno atteso il ritorno a casa del professionista. Sono quindi scesi dalla macchina e lo hanno minacciato con una pistola alla tempia, dicendogli “Non fare suonare l’allarme, sennò ti spariamo”. Poi, lo hanno colpito al volto presumibilmente con il calcio dell’arma. Quindi. gli hanno intimato di aprire la cassaforte, dopo aver fatto stendere per terra, la moglie ed i due figli di 10 e 14 anni. Dopo essersi fatti consegnare gioielli e soldi, sono fuggiti via facendo perdere le proprie tracce.

Non appena l’avvocato ha dato l’allarme, sul luogo della rapina si sono precipitati i militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina ed i Carabinieri della Stazione di Trepuzzi, che una volta in loco hanno ascoltato le vittime e compiuto tutti i rilievi del caso per constatare se i rapinatori avessero lasciato tracce utili alle investigazioni. Nel frattempo, l’avvocato ha sporto regolare denuncia. Nel corso delle indagini verranno eventualmente visionati, i filmati di video sorveglianza di tutte le ville della zona.

In mattinata, l’avvocato Antonio Savoia si è recato in tribunale, dove ha incontrato i colleghi che gli hanno manifestato la propria vicinanza.