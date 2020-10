Si introducono nell’abitazione, lo bloccano e compiono la rapina. Paura per un 71enne a Castiglione d’Otranto

Sono stati momenti di vero e proprio terrore quelli vissuti nella nottata appena trascorsa, da un uomo dia Castiglione d’Otranto, frazione di Andrano.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca l’una, quando, all’interno dell’abitazione in cui vive la vittima, un 71enne del posto, si sono introdotte quattro persone che, con il volto travisato, hanno dapprima immobilizzato il proprietario dell’appartamento, hanno messo a soqquadro la casa in cerca di qualcosa di prezioso che, però, non sono riusciti a trovare, “accontentandosi”, di alcuni monili che portava addosso, per poi fuggire via facendo perdere le proprie tracce.

Per fare ingresso all’interno della dimora i malviventi hanno utilizzato il garage.

Non appena dato l’allarme sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Tricase che, una volta sul luogo della rapina, hanno compiuto tutti i rilievi del caso e dato il via alle indagini. Utili alle investigazioni potranno essere le immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Fortunatamente, a parte il forte spavento, il 71enne non ha riportato alcuna ferita.