Coronavirus, 226 ricoverati e 2914 attuali positivi in provincia di Lecce. La mappa dei contagi nel report della Asl

Sono 2914 gli attuali positivi in provincia di Lecce come scritto, nero su bianco, nel report della Asl che, ogni settimana, scatta una fotografia sull’andamento dei contagi nei 96 comuni salentini. Ogni venerdì si “contano” i cittadini che stanno facendo i conti con il Covid19 o che ha messo alle spalle il virus, ma attendono il risultato negativo del tampone di controllo. Una settimana fa erano 2564. Un leggero aumento, quindi.

Non solo, da quando è partita la campagna di vaccinazione nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore dell’Unità operativa complessa di Epidemiologia e Statistica – è riportato anche il numero dei salentini che hanno ricevuto la prima e la seconda dose, distribuiti in base al Comune di residenza e per fasce di età. Numeri alla mano sono 268.997 le dosi di vaccino somministrate finora, di cui 207.729 prime dosi, 58.514 seconde dosi e 2.754 monodose.

Per leggere il report completo clicca qui

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel documento è riportato, come detto, il numero delle persone contagiate per ogni città o borgo salentino. A confermare che il picco è ormai alle spalle, ma la terza ondata è tutt’altro che superata, è anche il fatto che sono sette i Comuni covid-free, colorati di bianco: Bagnolo del Salento, Cannole, Diso, Martignano, Morciano di Leuca, Patù e Tiggiano. Il resto della mappa è dipinta di sfumature di blu, più o meno scure a seconda dei casi. Attenzione a Matino con 140 casi, Taurisano con 150, Taviano con 101 e Porto Cesareo con 69 casi.

C’è poi la variante indiana da monitorare. Due i focolai scoperti in Salento con almeno 16 casi positivi accertati tra Lecce e Nardò.

Alessano 8 casi, 1.635 vaccini somministrati

Alezio 26 casi, 1.408 vaccini somministrati

Alliste 10 casi, 1.303 vaccini somministrati

Andrano 2 casi, 1.616 vaccini somministrati

Aradeo 89 casi, 2.341 vaccini somministrati

Arnesano 4 casi, 999 vaccini somministrati

Bagnolo Del Salento 0 casi, 466 vaccini somministrati

Botrugno 1 caso, 914 vaccini somministrati

Calimera 7 casi, 2.362 vaccini somministrati

Campi Salentina 40 casi, 2.626 vaccini somministrati

Cannole 0 casi, 497 vaccini somministrati

Caprarica Di Lecce 1 caso, 835 vaccini somministrati

Carmiano 73 casi, 2.612 vaccini somministrati

Carpignano Salentino 2 casi, 1.138 vaccini somministrati

Casarano 165 casi, 4.658 vaccini somministrati

Castri’ Di Lecce 4 casi, 813 vaccini somministrati

Castrignano Dei Greci 2 casi, 1.051 vaccini somministrati

Castrignano Del Capo 8 casi, 1.431 vaccini somministrati

Cavallino 37 casi, 3.195 vaccini somministrati

Collepasso 19 casi, 1.601 vaccini somministrati

Copertino 84 casi, 6.262 vaccini somministrati

Corigliano d’Otranto 4 casi, 1.709 vaccini somministrati

Corsano 23 casi, 1.266 vaccini somministrati

Cursi 8 casi, 988 vaccini somministrati

Cutrofiano 16 casi, 2.844 vaccini somministrati

Diso 0 casi, 1.150 vaccini somministrati

Gagliano Del Capo 13 casi, 1.242 vaccini somministrati

Galatina 135 casi, 7.754 vaccini somministrati

Galatone 122 casi, 3.981 vaccini somministrati

Gallipoli 92 casi, 5.487 vaccini somministrati

Giuggianello 2 casi, 358 vaccini somministrati

Giurdignano 3 casi, 466 vaccini somministrati

Guagnano 4 casi, 1.238 vaccini somministrati

Lecce 265 casi, 29.399 vaccini somministrati

Lequile 41 casi, 2.324 vaccini somministrati

Leverano 49 casi, 3.239 vaccini somministrati

Lizzanello 28 casi, 3.046 vaccini somministrati

Maglie 24 casi, 4.350 vaccini somministrati

Martano 7 casi, 2.480 vaccini somministrati

Martignano 0 casi, 554 vaccini somministrati

Matino 140 casi, 2.396 vaccini somministrati

Melendugno 30 casi, 2.338 vaccini somministrati

Melissano 50 casi, 1.470 vaccini somministrati

Melpignano 1 caso, 604 vaccini somministrati

Miggiano 3 casi, 927 vaccini somministrati

Minervino Di Lecce 2 casi, 1.024 vaccini somministrati

Monteroni Di Lecce 61 casi, 3.509 vaccini somministrati

Montesano Salentino 7 casi, 848 vaccini somministrati

Morciano Di Leuca 0 casi, 923 vaccini somministrati

Muro Leccese 8 casi, 1.423 vaccini somministrati

Nardo’ 126 casi, 8.074 vaccini somministrati

Neviano 19 casi, 1.155 vaccini somministrati

Nociglia 2 casi, 689 vaccini somministrati

Novoli 8 casi, 2.148 vaccini somministrati

Ortelle 2 casi, 800 vaccini somministrati

Otranto 19 casi, 1.358 vaccini somministrati

Palmariggi 1 caso, 531 vaccini somministrati

Parabita 45 casi, 2.155 vaccini somministrati

Patu’ 0 casi, 421 vaccini somministrati

Poggiardo 4 casi, 2.021 vaccini somministrati

Presicce-Acquarica 38 casi, 2.199 vaccini somministrati

Racale 38 casi, 2.134 vaccini somministrati

Ruffano 35 casi, 2.126 vaccini somministrati

Salice Salentino 10 casi, 1.836 vaccini somministrati

Salve 9 casi, 1.178 vaccini somministrati

Sanarica 1 caso, 418 vaccini somministrati

San Cesario Di Lecce 10 casi, 2.158 vaccini somministrati

San Donato Di Lecce 15 casi, 1.900 vaccini somministrati

Sannicola 25 casi, 1.462 vaccini somministrati

San Pietro In Lama 10 casi, 1.176 vaccini somministrati

Santa Cesarea Terme 1 caso, 1.032 vaccini somministrati

Scorrano 18 casi, 1.895 vaccini somministrati

Secli’ 13 casi, 699 vaccini somministrati

Sogliano Cavour 5 casi, 1.357 vaccini somministrati

Soleto 17 casi, 1.623 vaccini somministrati

Specchia 11 casi, 1.243 vaccini somministrati

Spongano 3 casi, 1.339 vaccini somministrati

Squinzano 22 casi, 3.273 vaccini somministrati

Sternatia 1 caso, 813 vaccini somministrati

Supersano 21 casi, 1.001 vaccini somministrati

Surano 2 casi, 509 vaccini somministrati

Surbo 83 casi, 3.750 vaccini somministrati

Taurisano 150 casi, 2.126 vaccini somministrati

Taviano 101 casi, 3.037 vaccini somministrati

Tiggiano 0 casi, 697 vaccini somministrati

Trepuzzi 24 casi, 3.403 vaccini somministrati

Tricase 19 casi, 4.900 vaccini somministrati

Tuglie 21 casi, 1.182 vaccini somministrati

Ugento 109 casi, 2.320 vaccini somministrati

Uggiano La Chiesa 4 casi, 1.137 vaccini somministrati

Veglie 32 casi, 2.743 vaccini somministrati

Vernole 14 casi, 2.047 vaccini somministrati

Zollino 2 casi, 590 vaccini somministrati

San Cassiano 1 caso, 674 vaccini somministrati

Castro 2 casi, 835 vaccini somministrati

Porto Cesareo 69 casi, 1.219 vaccini somministrati

Temporanem. Presenti 32 casi, – vaccini somministrati

Totali 2914 casi, 210483 vaccini somministrati

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 226. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina: sono 31 i pazienti ospitati nel reparto di malattie infettive, 21 in medicina interna dello stesso Ospedale, 7 nelle altre U.U. O.O. della struttura. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, 24 sono ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 50 in Pneumologia del Dea e 41 nel reparto di Malattie Infettive. A questi si aggiungono i ricoverati in Med. Acc. Urgenza del Vito Fazzi 23. Sono 29 i pazienti ricoverati presso l’ospedale di San Cesario.