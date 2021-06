Covid, 595 attuali positivi in provincia di Lecce. Nel report della Asl la ‘mappa’ dei contagi

Come ogni settimana da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, il report della Asl scatta una fotografia dell’andamento della pandemia nei 96 comuni salentini, contando i cittadini che stanno facendo i conti con il Covid19. Sono 595 gli attuali positivi in provincia di Lecce. Sette giorni fa erano 911. Ancora un calo che dimostra come la terza ondata sia ormai alle spalle, anche se non bisogna mai abbassare la guardia e continuare a rispettare quelle regole di base necessarie ad evitare la diffusione del virus.

Sul fronte dei ricoveri sono 73 le persone che hanno bisogno di cure in Ospedale, di cui 1 in Rianimazione. Erano 90 una settimana fa.

Non solo, da quando è partita la campagna di vaccinazione nel documento è riportato anche il numero dei salentini che hanno ricevuto una dose, distribuiti in base al Comune di residenza. Numeri alla mano, sono 522.978 le dosi di vaccino somministrate finora ai residenti in provincia: 327.813 prime dosi, 175.087 seconde dosi e 20.078 monodose.

Rispetto alla distribuzione per fascia di età: 6.454 sono state somministrate nella fascia 12-19, 16.734 nella fascia 20-29, 26.434 nella fascia 30-39, 48.508 nella fascia 40-49, 92.941 nella fascia 50-59, 106.597 nella fascia 60-69, 118.282 nella fascia 70-79, 87.900 nella fascia 80-89, 19.128 negli over 90.

Per leggere il report completo clicca qui

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore dell’Unità operativa complessa di Epidemiologia e Statistica – è riportato il numero delle persone contagiate per ogni città o borgo salentino. La mappa della provincia di Lecce è dipinta di diverse sfumature di blu, più o meno scure a seconda del “peso” dei casi nei singoli paesi. A Lecce sono 92 gli attuali positivi. A Nardò 31.

Aumentano i comuni covid-free. Ad essere colorati di bianco sono: Bagnolo del Salento, Botrugno, Cannole, Carpignano, Castri di Lecce, Castro, Castrignano del Capo, Corigliano d’Otranto, Corsano, Cutrofiano, Diso, Gagliano, Giuggianello, Martignano, Melpignano, Miggiano, Minervino di Lecce, Montesano, Morciano di Leuca, Nociglia, Ortelle, Palmariggi, Patù, Poggiardo, Salve, San Cesario, San Pietro in Lama, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Sogliano Cavour, Specchia, Supersano, Surano, Tiggiano, San Cassiano.

Alessano 2 casi, 2.835 vaccini somministrati

Alezio 1 caso, 2.352 vaccini somministrati

Alliste 2 casi, 2.343 vaccini somministrati

Andrano 3 casi, 2.443 vaccini somministrati

Aradeo 20 casi, 4.101 vaccini somministrati

Arnesano 5 casi, 1.746 vaccini somministrati

Bagnolo Del Salento 0 casi, 822 vaccini somministrati

Botrugno 0 casi, 1.439 vaccini somministrati

Calimera 1 caso, 3.517 vaccini somministrati

Campi Salentina 7 casi, 4.526 vaccini somministrati

Cannole 0 casi, 799 vaccini somministrati

Caprarica Di Lecce 2 casi, 1.250 vaccini somministrati

Carmiano 6 casi, 4.886 vaccini somministrati

Carpignano Salentino 0 casi, 1.853 vaccini somministrati

Casarano 21 casi, 8.012 vaccini somministrati

Castri’ Di Lecce 0 casi, 1.360 vaccini somministrati

Castrignano Dei Greci 27 casi, 1.847 vaccini somministrati

Castrignano Del Capo 0 casi, 2.490 vaccini somministrati

Cavallino 9 casi, 5.621 vaccini somministrati

Collepasso 6 casi, 2.582 vaccini somministrati

Copertino 45 casi, 10.504 vaccini somministrati

Corigliano D’otranto 0 casi, 2.779 vaccini somministrati

Corsano 0 casi, 2.302 vaccini somministrati

Cursi 4 casi, 1.720 vaccini somministrati

Cutrofiano 0 casi, 4.246 vaccini somministrati

Diso 0 casi, 1.728 vaccini somministrati

Gagliano Del Capo 0 casi, 2.206 vaccini somministrati

Galatina 9 casi, 12.355 vaccini somministrati

Galatone 22 casi, 6.690 vaccini somministrati

Gallipoli 6 casi, 8.747 vaccini somministrati

Giuggianello 0 casi, 609 vaccini somministrati

Giurdignano 1 caso, 802 vaccini somministrati

Guagnano 7 casi, 2.452 vaccini somministrati

Lecce 92 casi, 44.258 vaccini somministrati

Lequile 6 casi, 3.644 vaccini somministrati

Leverano 8 casi, 5.788 vaccini somministrati

Lizzanello 8 casi, 5.086 vaccini somministrati

Maglie 2 casi, 6.810 vaccini somministrati

Martano 5 casi, 4.091 vaccini somministrati

Martignano 0 casi, 826 vaccini somministrati

Matino 15 casi, 4.265 vaccini somministrati

Melendugno 10 casi, 4.152 vaccini somministrati

Melissano 7 casi, 2.658 vaccini somministrati

Melpignano 0 casi, 1.027 vaccini somministrati

Miggiano 0 casi, 1.559 vaccini somministrati

Minervino Di Lecce 0 casi, 1.636 vaccini somministrati

Monteroni Di Lecce 16 casi, 5.763 vaccini somministrati

Montesano Salentino 0 casi, 1.239 vaccini somministrati

Morciano Di Leuca 0 casi, 1.497 vaccini somministrati

Muro Leccese 1 caso, 2.411 vaccini somministrati

Nardo’ 31 casi, 13.619 vaccini somministrati

Neviano 1 caso, 2.211 vaccini somministrati

Nociglia 0 casi, 1.150 vaccini somministrati

Novoli 10 casi, 3.633 vaccini somministrati

Ortelle 0 casi, 1.237 vaccini somministrati

Otranto 5 casi, 2.414 vaccini somministrati

Palmariggi 0 casi, 734 vaccini somministrati

Parabita 4 casi, 3.916 vaccini somministrati

Patu’ 0 casi, 773 vaccini somministrati

Poggiardo 0 casi, 3.005 vaccini somministrati

Presicce-Acquarica 3 casi, 4.019 vaccini somministrati

Racale 10 casi, 3.864 vaccini somministrati

Ruffano 2 casi, 3.528 vaccini somministrati

Salice Salentino 9 casi, 3.397 vaccini somministrati

Salve 0 casi, 1.903 vaccini somministrati

Sanarica 3 casi, 679 vaccini somministrati

San Cesario Di Lecce 0 casi, 3.509 vaccini somministrati

San Donato Di Lecce 1 caso, 2.761 vaccini somministrati

Sannicola 2 casi, 2.481 vaccini somministrati

San Pietro In Lama 0 casi, 1.636 vaccini somministrati

Santa Cesarea Terme 0 casi, 1.588 vaccini somministrati

Scorrano 0 casi, 3.066 vaccini somministrati

Secli’ 11 casi, 997 vaccini somministrati

Sogliano Cavour 0 casi, 1.947 vaccini somministrati

Soleto 2 casi, 2.495 vaccini somministrati

Specchia 0 casi, 2.063 vaccini somministrati

Spongano 3 casi, 1.885 vaccini somministrati

Squinzano 12 casi, 5.733 vaccini somministrati

Sternatia 1 caso, 1.170 vaccini somministrati

Supersano 0 casi, 1.619 vaccini somministrati

Surano 0 casi, 789 vaccini somministrati

Surbo 33 casi, 6.275 vaccini somministrati

Taurisano 8 casi, 3.888 vaccini somministrati

Taviano 11 casi, 5.014 vaccini somministrati

Tiggiano 0 casi, 1.205 vaccini somministrati

Trepuzzi 13 casi, 6.249 vaccini somministrati

Tricase 2 casi, 7.594 vaccini somministrati

Tuglie 4 casi, 2.038 vaccini somministrati

Ugento 7 casi, 4.689 vaccini somministrati

Uggiano La Chiesa 1 caso, 1.914 vaccini somministrati

Veglie 11 casi, 5.596 vaccini somministrati

Vernole 4 casi, 3.337 vaccini somministrati

Zollino 1 caso, 969 vaccini somministrati

San Cassiano 0 casi, 1.061 vaccini somministrati

Castro 0 casi, 1.327 vaccini somministrati

Porto Cesareo 7 casi, 2.240 vaccini somministrati

Temporanem. Presenti 7 casi, – vaccini somministrati

Totali 595 casi, 347891 vaccini somministrati

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 73. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina: sono 5 i pazienti ospitati nel reparto di malattie infettive, 20 in medicina interna dello stesso Ospedale, 1 nelle altre U.U. O.O. della struttura. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, 1 sono ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 21 in Pneumologia del Dea e 17 nel reparto di Malattie Infettive. Sono 8 i pazienti ricoverati presso l ospedale di San Cesario