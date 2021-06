Covid, 49 ricoverati e 373 attuali positivi in provincia di Lecce. Contagi e “vaccinati” comune per comune

Sono 373 gli attuali positivi in provincia di Lecce. Una settimana fa erano 595. Quella prima 911. È il primo dato che salta all’occhio nel report della Asl che, ogni sette giorni da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, scatta una fotografia dell’andamento della pandemia nei 96 comuni salentini, contando i cittadini che stanno facendo i conti con il Covid19. I ricoverati sono 49.

La terza ondata è ormai alle spalle, anche se non bisogna mai abbassare la guardia o pensare che il virus sia stato “sconfitto”. Tutt’altro. Continuare a rispettare le regole – dalla mascherina al distanziamento – è importante per evitare che la curva dei contagi torni a salire e per ridurre i rischi causati dalla variante delta, quella indiana, che preoccupa per la velocità di trasmissione (secondo alcuni studi è più contagiosa della variante inglese ora chiamata alfa).

Non solo, da quando è partita la campagna di vaccinazione nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore dell’Unità operativa complessa di Epidemiologia e Statistica – è riportato anche il numero dei salentini che hanno ricevuto una dose (o anche il cosiddetto “richiamo”), distribuiti in base al Comune di residenza.

Per leggere il report completoclicca qui.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel report settimanale della Asl, come detto, è riportato il numero delle persone contagiate per ogni città o borgo salentino. La mappa della provincia di Lecce è dipinta di diverse sfumature di blu, più o meno scure a seconda del “peso” dei casi nei singoli paesi. Se molte zone sono colorate di bianco, altre no come Lecce che conta attuali positivi o Nardò.

Aumentano i comuni covid-free: Alliste, Bagnolo Del Salento, Botrugno, Calimera, Cannole, Caprarica Di Lecce, Carmiano, Carpignano Salentino, Castri’ Di Lecce, Corigliano D’otranto, Corsano, Cutrofiano, Gagliano Del Capo, Giuggianello, Giurdignano, Leverano, Martano, Martignano, Melpignano, Miggiano, Minervino Di Lecce, Montesano Salentino, Morciano Di Leuca, Muro Leccese, Neviano, Nociglia, Ortelle, Palmariggi, Parabita, Patu’, Poggiardo, Ruffano, Salve, Sanarica, San Cesario Di Lecce, Santa Cesarea Terme, Sogliano Cavour, Soleto, Specchia, Sternatia, Supersano, Surano, Taurisano, Tiggiano, Tuglie, Uggiano La Chiesa, Zollino, San Cassiano, Castro.

Alessano 1 caso, 3.078 vaccini somministrati

Alezio 1 caso, 2.633 vaccini somministrati

Alliste 0 casi, 2.671 vaccini somministrati

Andrano 2 casi, 2.674 vaccini somministrati

Aradeo 19 casi, 4.440 vaccini somministrati

Arnesano 6 casi, 1.900 vaccini somministrati

Bagnolo Del Salento 0 casi, 917 vaccini somministrati

Botrugno 0 casi, 1.614 vaccini somministrati

Calimera 0 casi, 3.876 vaccini somministrati

Campi Salentina 5 casi, 4.896 vaccini somministrati

Cannole 0 casi, 883 vaccini somministrati

Caprarica Di Lecce 0 casi, 1.346 vaccini somministrati

Carmiano 0 casi, 5.329 vaccini somministrati

Carpignano Salentino 0 casi, 2.077 vaccini somministrati

Casarano 10 casi, 8.805 vaccini somministrati

Castri’ Di Lecce 0 casi, 1.533 vaccini somministrati

Castrignano Dei Greci 25 casi, 2.003 vaccini somministrati

Castrignano Del Capo 2 casi, 2.756 vaccini somministrati

Cavallino 7 casi, 6.225 vaccini somministrati

Collepasso 4 casi, 2.788 vaccini somministrati

Copertino 19 casi, 12.151 vaccini somministrati

Corigliano D’otranto 0 casi, 2.994 vaccini somministrati

Corsano 0 casi, 2.563 vaccini somministrati

Cursi 3 casi, 1.945 vaccini somministrati

Cutrofiano 0 casi, 4.648 vaccini somministrati

Diso 1 caso, 1.846 vaccini somministrati

Gagliano Del Capo 0 casi, 2.449 vaccini somministrati

Galatina 4 casi, 13.501 vaccini somministrati

Galatone 11 casi, 7.296 vaccini somministrati

Gallipoli 3 casi, 9.405 vaccini somministrati

Giuggianello 0 casi, 657 vaccini somministrati

Giurdignano 0 casi, 878 vaccini somministrati

Guagnano 4 casi, 2.674 vaccini somministrati

Lecce 93 casi, 48.529 vaccini somministrati

Lequile 3 casi, 4.112 vaccini somministrati

Leverano 0 casi, 6.463 vaccini somministrati

Lizzanello 3 casi, 5.659 vaccini somministrati

Maglie 3 casi, 7.381 vaccini somministrati

Martano 0 casi, 4.653 vaccini somministrati

Martignano 0 casi, 902 vaccini somministrati

Matino 5 casi, 4.756 vaccini somministrati

Melendugno 8 casi, 4.631 vaccini somministrati

Melissano 4 casi, 2.851 vaccini somministrati

Melpignano 0 casi, 1.129 vaccini somministrati

Miggiano 0 casi, 1.699 vaccini somministrati

Minervino Di Lecce 0 casi, 1.844 vaccini somministrati

Monteroni Di Lecce 11 casi, 6.317 vaccini somministrati

Montesano Salentino 0 casi, 1.348 vaccini somministrati

Morciano Di Leuca 0 casi, 1.655 vaccini somministrati

Muro Leccese 0 casi, 2.618 vaccini somministrati

Nardo’ 13 casi, 15.251 vaccini somministrati

Neviano 0 casi, 3.061 vaccini somministrati

Nociglia 0 casi, 1.297 vaccini somministrati

Novoli 6 casi, 3.873 vaccini somministrati

Ortelle 0 casi, 1.346 vaccini somministrati

Otranto 1 caso, 2.687 vaccini somministrati

Palmariggi 0 casi, 802 vaccini somministrati

Parabita 0 casi, 4.277 vaccini somministrati

Patu’ 0 casi, 835 vaccini somministrati

Poggiardo 0 casi, 3.324 vaccini somministrati

Presicce-Acquarica 2 casi, 4.475 vaccini somministrati

Racale 6 casi, 4.257 vaccini somministrati

Ruffano 0 casi, 3.786 vaccini somministrati

Salice Salentino 7 casi, 3.699 vaccini somministrati

Salve 0 casi, 2.149 vaccini somministrati

Sanarica 0 casi, 758 vaccini somministrati

San Cesario Di Lecce 0 casi, 3.917 vaccini somministrati

San Donato Di Lecce 1 caso, 2.965 vaccini somministrati

Sannicola 2 casi, 2.636 vaccini somministrati

San Pietro In Lama 2 casi, 1.755 vaccini somministrati

Santa Cesarea Terme 0 casi, 1.744 vaccini somministrati

Scorrano 2 casi, 3.272 vaccini somministrati

Secli’ 3 casi, 1.046 vaccini somministrati

Sogliano Cavour 0 casi, 2.091 vaccini somministrati

Soleto 0 casi, 2.645 vaccini somministrati

Specchia 0 casi, 2.240 vaccini somministrati

Spongano 1 caso, 2.058 vaccini somministrati

Squinzano 5 casi, 6.192 vaccini somministrati

Sternatia 0 casi, 1.249 vaccini somministrati

Supersano 0 casi, 1.824 vaccini somministrati

Surano 0 casi, 886 vaccini somministrati

Surbo 26 casi, 6.986 vaccini somministrati

Taurisano 0 casi, 4.360 vaccini somministrati

Taviano 4 casi, 5.417 vaccini somministrati

Tiggiano 0 casi, 1.355 vaccini somministrati

Trepuzzi 12 casi, 6.901 vaccini somministrati

Tricase 3 casi, 8.351 vaccini somministrati

Tuglie 0 casi, 2.302 vaccini somministrati

Ugento 3 casi, 5.152 vaccini somministrati

Uggiano La Chiesa 0 casi, 2.222 vaccini somministrati

Veglie 7 casi, 6.123 vaccini somministrati

Vernole 2 casi, 3.677 vaccini somministrati

Zollino 0 casi, 1.057 vaccini somministrati

San Cassiano 0 casi, 1.177 vaccini somministrati

Castro 0 casi, 1.414 vaccini somministrati

Porto Cesareo 4 casi, 2.546 vaccini somministrati

Temporanem. Presenti 4 casi, – vaccini somministrati

Totali 373 casi, 383435 vaccini somministrati

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 49. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina: sono 11 i pazienti ospitati nel reparto di malattie infettive, 4 in medicina interna dello stesso Ospedale, 0 nelle altre U.U. O.O. della struttura. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, 1 sono ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 15 in Pneumologia del Dea e 12 nel reparto di Malattie Infettive. A questi si aggiungono i ricoverati in Med. Acc. Urgenza del Vito Fazzi 0. Sono 6 i pazienti ricoverati presso l’ospedale di San Cesario.