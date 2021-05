Report Asl, 2.238 attuali Covid-positivi in provincia di Lecce. I contagi comune per comune

Sono 2.238 gli attuali positivi in provincia di Lecce come scritto nel report della Asl che, ogni settimana, scatta una fotografia dell’andamento della pandemia nei 96 comuni salentini, contando i cittadini che stanno facendo i conti con il Covid19 o che hanno messo alle spalle il virus, ma il tampone di controllo non ha ancora dato esito negativo. Una settimana fa erano 2697. Quella prima 2914. Sul fronte dei ricoveri sono 187 le persone che hanno bisogno di cure in Ospedale.

Non solo, da quando è partita la campagna di vaccinazione nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore dell’Unità operativa complessa di Epidemiologia e Statistica – è riportato anche il numero dei salentini che hanno ricevuto la prima e la seconda dose, distribuiti in base al Comune di residenza e per fasce di età. Numeri alla mano sono 389.059 le dosi di vaccino somministrate finora, di cui 256.856 prime dosi, 125.776 seconde dosi e 6.427 monodose.

Per leggere il report completo Report_21.05.2021

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel documento è riportato, come detto, il numero delle persone contagiate per ogni città o borgo salentino. A confermare che il picco è ormai alle spalle, ma la terza ondata non è ancora del tutto superata è la mappa dipinta di sfumature di blu, più o meno scure a seconda del “peso” dei casi nei singoli paesi. Più scuri Galatina con 109 casi, Galatone con 92, Lecce con 281, Matino con 75, Nardò con 140 e Porto Cesareo con 67 attuali positivi

Sono i Comuni covid-free, colorati di bianco: Bagnolo del Salento, Botrugno, Cannole, Carpignano Salentino, Castrignano de’ Greci, Diso, Giuggianello, Melpignano, Minervino di Lecce, Ortelle, Palmariggi, Poggiardo, Santa Cesarea Terme, Surano, Tiggiano, Zollino, San Cassiano, Castro.

Alessano 17 casi, 2.077 vaccini somministrati

Alezio 19 casi, 1.733 vaccini somministrati

Alliste 6 casi, 1.687 vaccini somministrati

Andrano 2 casi, 1.937 vaccini somministrati

Aradeo 71 casi, 3.148 vaccini somministrati

Arnesano 15 casi, 1.333 vaccini somministrati

Bagnolo Del Salento 0 casi, 590 vaccini somministrati

Botrugno 0 casi, 1.127 vaccini somministrati

Calimera 11 casi, 2.771 vaccini somministrati

Campi Salentina 31 casi, 3.355 vaccini somministrati

Cannole 0 casi, 598 vaccini somministrati

Caprarica Di Lecce 1 caso, 987 vaccini somministrati

Carmiano 63 casi, 3.421 vaccini somministrati

Carpignano Salentino 0 casi, 1.449 vaccini somministrati

Casarano 58 casi, 5.830 vaccini somministrati

Castri’ Di Lecce 2 casi, 1.019 vaccini somministrati

Castrignano Dei Greci 0 casi, 1.334 vaccini somministrati

Castrignano Del Capo 5 casi, 1.799 vaccini somministrati

Cavallino 36 casi, 4.123 vaccini somministrati

Collepasso 11 casi, 2.019 vaccini somministrati

Copertino 88 casi, 7.753 vaccini somministrati

Corigliano D’otranto 1 caso, 2.058 vaccini somministrati

Corsano 8 casi, 1.628 vaccini somministrati

Cursi 7 casi, 1.260 vaccini somministrati

Cutrofiano 18 casi, 3.463 vaccini somministrati

Diso 0 casi, 1.350 vaccini somministrati

Gagliano Del Capo 5 casi, 1.592 vaccini somministrati

Galatina 109 casi, 9.719 vaccini somministrati

Galatone 92 casi, 5.060 vaccini somministrati

Gallipoli 39 casi, 6.914 vaccini somministrati

Giuggianello 0 casi, 458 vaccini somministrati

Giurdignano 3 casi, 581 vaccini somministrati

Guagnano 4 casi, 1.815 vaccini somministrati

Lecce 281 casi, 35.246 vaccini somministrati

Lequile 21 casi, 2.723 vaccini somministrati

Leverano 49 casi, 4.204 vaccini somministrati

Lizzanello 30 casi, 3.803 vaccini somministrati

Maglie 12 casi, 5.168 vaccini somministrati

Martano 9 casi, 3.040 vaccini somministrati

Martignano 5 casi, 677 vaccini somministrati

Matino 75 casi, 3.126 vaccini somministrati

Melendugno 40 casi, 3.064 vaccini somministrati

Melissano 12 casi, 1.947 vaccini somministrati

Melpignano 0 casi, 767 vaccini somministrati

Miggiano 2 casi, 1.182 vaccini somministrati

Minervino Di Lecce 0 casi, 1.265 vaccini somministrati

Monteroni Di Lecce 56 casi, 4.264 vaccini somministrati

Montesano Salentino 10 casi, 988 vaccini somministrati

Morciano Di Leuca 4 casi, 1.116 vaccini somministrati

Muro Leccese 4 casi, 1.768 vaccini somministrati

Nardo’ 140 casi, 10.043 vaccini somministrati

Neviano 20 casi, 1.666 vaccini somministrati

Nociglia 2 casi, 888 vaccini somministrati

Novoli 4 casi, 2.738 vaccini somministrati

Ortelle 0 casi, 954 vaccini somministrati

Otranto 4 casi, 1.738 vaccini somministrati

Palmariggi 0 casi, 602 vaccini somministrati

Parabita 26 casi, 2.848 vaccini somministrati

Patu’ 1 caso, 534 vaccini somministrati

Poggiardo 0 casi, 2.321 vaccini somministrati

Presicce-Acquarica 21 casi, 2.951 vaccini somministrati

Racale 33 casi, 2.854 vaccini somministrati

Ruffano 20 casi, 2.646 vaccini somministrati

Salice Salentino 6 casi, 2.521 vaccini somministrati

Salve 6 casi, 1.473 vaccini somministrati

Sanarica 4 casi, 541 vaccini somministrati

San Cesario Di Lecce 15 casi, 2.601 vaccini somministrati

San Donato Di Lecce 5 casi, 2.215 vaccini somministrati

Sannicola 23 casi, 1.943 vaccini somministrati

San Pietro In Lama 6 casi, 1.335 vaccini somministrati

Santa Cesarea Terme 0 casi, 1.261 vaccini somministrati

Scorrano 13 casi, 2.318 vaccini somministrati

Secli’ 16 casi, 806 vaccini somministrati

Sogliano Cavour 2 casi, 1.613 vaccini somministrati

Soleto 12 casi, 1.987 vaccini somministrati

Specchia 5 casi, 1.574 vaccini somministrati

Spongano 2 casi, 1.519 vaccini somministrati

Squinzano 17 casi, 4.255 vaccini somministrati

Sternatia 5 casi, 967 vaccini somministrati

Supersano 19 casi, 1.252 vaccini somministrati

Surano 0 casi, 624 vaccini somministrati

Surbo 54 casi, 4.554 vaccini somministrati

Taurisano 74 casi, 2.738 vaccini somministrati

Taviano 62 casi, 3.814 vaccini somministrati

Tiggiano 0 casi, 868 vaccini somministrati

Trepuzzi 31 casi, 4.565 vaccini somministrati

Tricase 8 casi, 5.949 vaccini somministrati

Tuglie 41 casi, 1.517 vaccini somministrati

Ugento 75 casi, 3.338 vaccini somministrati

Uggiano La Chiesa 1 caso, 1.434 vaccini somministrati

Veglie 27 casi, 3.803 vaccini somministrati

Vernole 8 casi, 2.590 vaccini somministrati

Zollino 0 casi, 724 vaccini somministrati

San Cassiano 0 casi, 828 vaccini somministrati

Castro 0 casi, 1.020 vaccini somministrati

Porto Cesareo 67 casi, 1.617 vaccini somministrati

Temporanem. Presenti 31 casi, – vaccini somministrati

Totali 2238 casi, 263283 vaccini somministrati

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 187. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina: sono 28 i pazienti ospitati nel reparto di malattie infettive, 18 in medicina interna dello stesso Ospedale, 7 nelle altre U.U. O.O. della struttura. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, 18 sono ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 43 in Pneumologia del Dea e 31 nel reparto di Malattie Infettive. A questi si aggiungono i ricoverati in Med. Acc. Urgenza del Vito Fazzi 12. Sono 30 i pazienti ricoverati presso l’ospedale di San Cesario.