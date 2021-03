Covid, 3.755 attuali positivi in provincia di Lecce. Contagi e vaccinati comune per comune

Dati alla mano sono 3.755 gli attuali Covid positivi in provincia di Lecce come scritto, nero su bianco, nel report della Asl che, ogni venerdì, scatta una fotografia nei 96 comuni salentini, “contando” i cittadini contagiati. Il documento riporta esattamente quante persone stanno lottando conto il Covid19 o hanno messo alle spalle il virus, ma attendono il risultato negativo del tampone di controllo. Una settimana fa erano 3034. Basta fare un semplice calcolo (sono 721 i contagi in più in 7 giorni) per notare come non sia il momento di abbassare la guardia.

“La nostra provincia sta attraversando una fase di estrema difficoltà, con un incremento considerevole dei nuovi contagiati e dei posti letto occupati” hanno dichiarato dalla Asl di Lecce. “Auspichiamo un appiattimento nella curva di crescita – che dopo oltre una settimana di zona rossa dovrebbe cominciare ad emergere – ma ci stiamo adoperando per attivare nuovi posti letto perché prevediamo incrementi nei numeri dei ricoveri. Abbiamo quindi il dovere e la necessità di chiedere a tutti i cittadini e a tutte le cittadine un grande aiuto e uno sforzo ulteriore: perché il sistema regga, anche in questa terza ondata, è necessario il supporto di tutti, con il rispetto delle regole che la zona rossa richiede e delle tre indicazioni anticontagio (distanziamento, corretto uso della mascherina e lavaggio delle mani)”.

Per leggere il report completo clicca qui.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel report è riportato, come detto, il numero delle persone contagiate per ogni città o borgo salentino. A confermare che la terza ondata è tutt’altro che superata, è anche il fatto che Cannole è l’unico Comune covid-free, colorato di bianco. Il resto della mappa è dipinta di sfumature di blu, più o meno scure a seconda dei casi.

Non solo, da quando è partita la campagna di vaccinazione nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore U.O.C Epidemiologia e Statistica – è riportato anche il numero dei residenti che hanno ricevuto la dose.

Alessano 15 casi, 660 vaccini somministrati

Alezio 32 casi, 494 vaccini somministrati

Alliste 4 casi, 411 vaccini somministrati

Andrano 17 casi, 653 vaccini somministrati

Aradeo 5 casi, 738 vaccini somministrati

Arnesano 19 casi, 339 vaccini somministrati

Bagnolo Del Salento 4 casi, 105 vaccini somministrati

Botrugno 25 casi, 405 vaccini somministrati

Calimera 20 casi, 1.024 vaccini somministrati

Campi Salentina 64 casi, 1.079 vaccini somministrati

Cannole 1 caso, 165 vaccini somministrati

Caprarica Di Lecce 14 casi, 307 vaccini somministrati

Carmiano 47 casi, 1.034 vaccini somministrati

Carpignano Salentino 10 casi, 347 vaccini somministrati

Casarano 74 casi, 1.679 vaccini somministrati

Castri’ Di Lecce 19 casi, 293 vaccini somministrati

Castrignano Dei Greci 19 casi, 377 vaccini somministrati

Castrignano Del Capo 43 casi, 592 vaccini somministrati

Cavallino 120 casi, 1.144 vaccini somministrati

Collepasso 24 casi, 530 vaccini somministrati

Copertino 77 casi, 2.198 vaccini somministrati

Corigliano D’otranto 46 casi, 580 vaccini somministrati

Corsano 25 casi, 493 vaccini somministrati

Cursi 11 casi, 332 vaccini somministrati

Cutrofiano 23 casi, 1.020 vaccini somministrati

Diso 27 casi, 380 vaccini somministrati

Gagliano Del Capo 16 casi, 480 vaccini somministrati

Galatina 91 casi, 2.536 vaccini somministrati

Galatone 29 casi, 1.439 vaccini somministrati

Gallipoli 180 casi, 2.024 vaccini somministrati

Giuggianello 2 casi, 130 vaccini somministrati

Giurdignano 2 casi, 155 vaccini somministrati

Guagnano 16 casi, 499 vaccini somministrati

Lecce 621 casi, 10.463 vaccini somministrati

Lequile 25 casi, 797 vaccini somministrati

Leverano 57 casi, 1.028 vaccini somministrati

Lizzanello 126 casi, 976 vaccini somministrati

Maglie 63 casi, 1.779 vaccini somministrati

Martano 26 casi, 869 vaccini somministrati

Martignano 7 casi, 179 vaccini somministrati

Matino 18 casi, 817 vaccini somministrati

Melendugno 47 casi, 704 vaccini somministrati

Melissano 4 casi, 416 vaccini somministrati

Melpignano 5 casi, 218 vaccini somministrati

Miggiano 41 casi, 350 vaccini somministrati

Minervino Di Lecce 5 casi, 345 vaccini somministrati

Monteroni Di Lecce 51 casi, 1.085 vaccini somministrati

Montesano Salentino 18 casi, 310 vaccini somministrati

Morciano Di Leuca 3 casi, 341 vaccini somministrati

Muro Leccese 9 casi, 526 vaccini somministrati

Nardo’ 159 casi, 2.866 vaccini somministrati

Neviano 1 caso, 409 vaccini somministrati

Nociglia 9 casi, 198 vaccini somministrati

Novoli 33 casi, 889 vaccini somministrati

Ortelle 4 casi, 324 vaccini somministrati

Otranto 32 casi, 413 vaccini somministrati

Palmariggi 17 casi, 166 vaccini somministrati

Parabita 24 casi, 791 vaccini somministrati

Patu’ 5 casi, 166 vaccini somministrati

Poggiardo 29 casi, 734 vaccini somministrati

Presicce-Acquarica 20 casi, 727 vaccini somministrati

Racale 22 casi, 756 vaccini somministrati

Ruffano 39 casi, 647 vaccini somministrati

Salice Salentino 35 casi, 716 vaccini somministrati

Salve 3 casi, 415 vaccini somministrati

Sanarica 2 casi, 144 vaccini somministrati

San Cesario Di Lecce 75 casi, 778 vaccini somministrati

San Donato Di Lecce 11 casi, 520 vaccini somministrati

Sannicola 30 casi, 507 vaccini somministrati

San Pietro In Lama 18 casi, 305 vaccini somministrati

Santa Cesarea Terme 9 casi, 421 vaccini somministrati

Scorrano 60 casi, 715 vaccini somministrati

Secli’ 11 casi, 256 vaccini somministrati

Sogliano Cavour 1 caso, 471 vaccini somministrati

Soleto 19 casi, 600 vaccini somministrati

Specchia 19 casi, 383 vaccini somministrati

Spongano 23 casi, 475 vaccini somministrati

Squinzano 222 casi, 1.077 vaccini somministrati

Sternatia 2 casi, 303 vaccini somministrati

Supersano 44 casi, 236 vaccini somministrati

Surano 5 casi, 167 vaccini somministrati

Surbo 69 casi, 948 vaccini somministrati

Taurisano 59 casi, 743 vaccini somministrati

Taviano 10 casi, 1.102 vaccini somministrati

Tiggiano 26 casi, 293 vaccini somministrati

Trepuzzi 63 casi, 1.239 vaccini somministrati

Tricase 82 casi, 2.153 vaccini somministrati

Tuglie 18 casi, 377 vaccini somministrati

Ugento 19 casi, 841 vaccini somministrati

Uggiano La Chiesa 11 casi, 369 vaccini somministrati

Veglie 22 casi, 1.063 vaccini somministrati

Vernole 56 casi, 586 vaccini somministrati

Zollino 5 casi, 206 vaccini somministrati

San Cassiano 16 casi, 246 vaccini somministrati

Castro 15 casi, 247 vaccini somministrati

Porto Cesareo 32 casi, 375 vaccini somministrati

RSA La Fontanella – Ospiti E Operatori (9) 0 casi, – vaccini somministrati

Temporanem. Presenti 22 casi, – vaccini somministrati

Totali 3755 casi, 74208 vaccini somministrati

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 192. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina: sono 25 i pazienti ospitati nel reparto di malattie infettive, 18 in medicina interna dello stesso Ospedale, 3 nelle altre U.U. O.O. della struttura. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, 26 sono ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 51 in Pneumologia del Dea e 33 nel reparto di Malattie Infettive. Sono 36 i pazienti presenti all’Ospedale di San Cesario.