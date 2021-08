Covid, 729 attuali positivi in provincia di Lecce. Nel report della Asl i contagi comune per comune

Sono 729 gli attuali positivi in provincia di Lecce. Una settimana fa erano 509. Quella prima 365. Il quadro disegnato dal report della Asl che, ogni venerdì, scatta una fotografia dell’andamento della pandemia nei 96 comuni salentini, conferma l’aumento dei contagi, legato anche alla più contagiosa «variante delta». Un segno più sui nuovi casi, ma anche sui ricoveri in Ospedale fermi a 28. Erano 18 sette giorni fa.

Non solo, da quando è partita la campagna di vaccinazione nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore dell’Unità operativa complessa di Epidemiologia e Statistica – è riportato anche il numero dei salentini che hanno ricevuto una dose o anche il cosiddetto “richiamo”, distribuiti in base al Comune di residenza.

Sono 932.429 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in ASL Lecce, di cui 510.590 prime dosi, 400.931 seconde dosi e 20.908 monodose.

Rispetto alla distribuzione per fascia di età: 33.638 sono state somministrate nella fascia 12-19, 68.517 nella fascia 20-29, 79.793 nella fascia 30-39, 145.120 nella fascia 40-49, 174.313 nella fascia 50-59, 162.325 nella fascia 60-69, 151.830 nella fascia 70-79, 94.880 nella fascia 80-89, 22.013 negli over 90.

Per leggere il report completo con la distribuzione dei casi Comune per Comune, il numero dei degenti, dei ricoveri e dei decessi con la distinzione per genere ed età e l’incidenza settimanale per 100mila abitanti clicca qui.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel report settimanale della Asl è riportato, come detto, il numero delle persone contagiate per ogni città o borgo salentino. La mappa della provincia di Lecce continua ad essere dipinta di diverse sfumature di blu, più o meno scure a seconda del “peso” dei casi nei singoli paesi. Diminuiscono le zone colorate di bianco.

I comuni covid-free sono Bagnolo Del Salento, Cannole, Caprarica Di Lecce, Corigliano d’Otranto, Diso, Giuggianello, Melissano, Montesano Salentino, Muro Leccese, Palmariggi, Sanarica, San Donato Di Lecce, Sogliano Cavour, Specchia, Spongano, Surano, Tiggiano, Tuglie, Uggiano La Chiesa, Castro.

Alessano 7 casi, 4.143 vaccini somministrati

Alezio 4 casi, 3.704 vaccini somministrati

Alliste 3 casi, 4.007 vaccini somministrati

Andrano 1 caso, 3.413 vaccini somministrati

Aradeo 13 casi, 6.338 vaccini somministrati

Arnesano 4 casi, 2.715 vaccini somministrati

Bagnolo Del Salento 0 casi, 1.290 vaccini somministrati

Botrugno 3 casi, 1.964 vaccini somministrati

Calimera 11 casi, 5.044 vaccini somministrati

Campi Salentina 4 casi, 7.143 vaccini somministrati

Cannole 0 casi, 1.194 vaccini somministrati

Caprarica Di Lecce 0 casi, 1.724 vaccini somministrati

Carmiano 18 casi, 7.993 vaccini somministrati

Carpignano Salentino 1 caso, 2.750 vaccini somministrati

Casarano 26 casi, 12.895 vaccini somministrati

Castri’ Di Lecce 1 caso, 2.012 vaccini somministrati

Castrignano Dei Greci 4 casi, 2.859 vaccini somministrati

Castrignano Del Capo 9 casi, 3.661 vaccini somministrati

Cavallino 14 casi, 8.660 vaccini somministrati

Collepasso 9 casi, 3.901 vaccini somministrati

Copertino 5 casi, 16.609 vaccini somministrati

Corigliano D’Otranto 0 casi, 4.221 vaccini somministrati

Corsano 4 casi, 3.435 vaccini somministrati

Cursi 3 casi, 2.846 vaccini somministrati

Cutrofiano 4 casi, 6.482 vaccini somministrati

Diso 0 casi, 2.256 vaccini somministrati

Gagliano Del Capo 2 casi, 3.290 vaccini somministrati

Galatina 34 casi, 18.656 vaccini somministrati

Galatone 3 casi, 10.129 vaccini somministrati

Gallipoli 54 casi, 12.987 vaccini somministrati

Giuggianello 0 casi, 850 vaccini somministrati

Giurdignano 2 casi, 1.337 vaccini somministrati

Guagnano 5 casi, 3.867 vaccini somministrati

Lecce 106 casi, 64.155 vaccini somministrati

Lequile 2 casi, 5.569 vaccini somministrati

Leverano 11 casi, 9.325 vaccini somministrati

Lizzanello 13 casi, 8.039 vaccini somministrati

Maglie 14 casi, 9.888 vaccini somministrati

Martano 6 casi, 6.109 vaccini somministrati

Martignano 3 casi, 1.184 vaccini somministrati

Matino 5 casi, 6.867 vaccini somministrati

Melendugno 13 casi, 6.314 vaccini somministrati

Melissano 0 casi, 4.185 vaccini somministrati

Melpignano 2 casi, 1.562 vaccini somministrati

Miggiano 1 caso, 2.398 vaccini somministrati

Minervino Di Lecce 8 casi, 2.424 vaccini somministrati

Monteroni Di Lecce 7 casi, 9.056 vaccini somministrati

Montesano Salentino 0 casi, 1.820 vaccini somministrati

Morciano Di Leuca 12 casi, 2.201 vaccini somministrati

Muro Leccese 0 casi, 3.580 vaccini somministrati

Nardo’ 15 casi, 21.062 vaccini somministrati

Neviano 6 casi, 3.670 vaccini somministrati

Nociglia 10 casi, 1.599 vaccini somministrati

Novoli 5 casi, 5.515 vaccini somministrati

Ortelle 5 casi, 1.692 vaccini somministrati

Otranto 6 casi, 3.731 vaccini somministrati

Palmariggi 0 casi, 1.049 vaccini somministrati

Parabita 6 casi, 5.969 vaccini somministrati

Patu’ 5 casi, 1.129 vaccini somministrati

Poggiardo 5 casi, 4.264 vaccini somministrati

Presicce-Acquarica 3 casi, 6.073 vaccini somministrati

Racale 5 casi, 6.598 vaccini somministrati

Ruffano 7 casi, 5.967 vaccini somministrati

Salice Salentino 15 casi, 5.558 vaccini somministrati

Salve 2 casi, 2.899 vaccini somministrati

Sanarica 0 casi, 1.046 vaccini somministrati

San Cesario Di Lecce 7 casi, 5.377 vaccini somministrati

San Donato Di Lecce 0 casi, 3.945 vaccini somministrati

Sannicola 11 casi, 3.684 vaccini somministrati

San Pietro In Lama 4 casi, 2.295 vaccini somministrati

Santa Cesarea Terme 3 casi, 2.144 vaccini somministrati

Scorrano 10 casi, 4.646 vaccini somministrati

Secli’ 4 casi, 1.351 vaccini somministrati

Sogliano Cavour 0 casi, 2.896 vaccini somministrati

Soleto 6 casi, 3.650 vaccini somministrati

Specchia 0 casi, 3.174 vaccini somministrati

Spongano 0 casi, 2.548 vaccini somministrati

Squinzano 6 casi, 8.885 vaccini somministrati

Sternatia 2 casi, 1.592 vaccini somministrati

Supersano 3 casi, 2.759 vaccini somministrati

Surano 0 casi, 1.139 vaccini somministrati

Surbo 11 casi, 10.021 vaccini somministrati

Taurisano 9 casi, 6.973 vaccini somministrati

Taviano 4 casi, 7.570 vaccini somministrati

Tiggiano 0 casi, 1.907 vaccini somministrati

Trepuzzi 6 casi, 9.911 vaccini somministrati

Tricase 10 casi, 11.717 vaccini somministrati

Tuglie 0 casi, 3.351 vaccini somministrati

Ugento 7 casi, 7.668 vaccini somministrati

Uggiano La Chiesa 0 casi, 2.960 vaccini somministrati

Veglie 5 casi, 9.269 vaccini somministrati

Vernole 5 casi, 4.886 vaccini somministrati

Zollino 2 casi, 1.394 vaccini somministrati

San Cassiano 1 caso, 1.473 vaccini somministrati

Castro 0 casi, 1.744 vaccini somministrati

Porto Cesareo 10 casi, 3.697 vaccini somministrati

Temporanem. Presenti 57 casi, – vaccini somministrati

Totali 729 casi, 531498 vaccini somministrati

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 28. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina: sono 11 i pazienti ospitati nel reparto di malattie infettive, 0 in medicina interna dello stesso Ospedale, 0 nelle altre U.U. O.O. della struttura. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, 5 sono ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 0 in Pneumologia del Dea e 12 nel reparto di Malattie Infettive. A questi si aggiungono i ricoverati in Med. Acc. Urgenza del Vito Fazzi 0. Sono 0 i pazienti ricoverati presso l’ospedale di San Cesario.