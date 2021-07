Covid, 173 gli attuali positivi in provincia di Lecce: come una settimana fa. I Contagi comune per comune

Sono 173 gli attuali positivi in provincia di Lecce. Una settimana fa erano 172. Quella prima 273. È scritto nel report della Asl che, ogni venerdì, scatta una fotografia dell’andamento della pandemia nei 96 comuni salentini, contando i cittadini che ancora stanno facendo i conti con il Covid19. I ricoverati sono . Erano 22 sette giorni fa. Molti reparti sono ormai vuoti con zero pazienti.

Da quando è partita la campagna di vaccinazione, nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore dell’Unità operativa complessa di Epidemiologia e Statistica – è riportato anche il numero dei salentini che hanno ricevuto una dose o anche il cosiddetto “richiamo”, distribuiti in base al Comune di residenza.

Sono 712.372 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 433.436 prime dosi, 258.089 seconde dosi e 20.847 monodose. Rispetto alla distribuzione per fascia di età: 13.710 sono state somministrate nella fascia 12-19, 30.772 nella fascia 20-29, 48.928 nella fascia 30-39, 96.667 nella fascia 40-49, 135.224 nella fascia 50-59, 137.118 nella fascia 60-69, 137.417 nella fascia 70-79, 91.909 nella fascia 80-89, 20.627 negli over 90.

Per leggere il report completo clicca qui.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel report settimanale della Asl, come detto, è riportato il numero delle persone contagiate per ogni città o borgo salentino. La mappa della provincia di Lecce, che solo qualche mese fa era dipinta di diverse sfumature di blu più o meno scure a seconda del “peso” dei casi nei singoli paesi, ora mostra più zone colorate di bianco. Segno che sono molti i comuni covid-free.

Nessun caso si registra a Alliste, Andrano, Aradeo, Bagnolo Del Salento, Botrugno, Cannole, Caprarica Di Lecce, Carpignano Salentino, Castri’ Di Lecce, Castrignano Del Capo, Copertino, Corigliano D’otranto, Corsano, Cursi, Cutrofiano, Diso, Gagliano Del Capo, Galatina, Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Martano, Martignano, Matino, Melissano, Melpignano, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano Di Leuca, Muro Leccese, Neviano, Nociglia, Otranto, Palmariggi, Patu’, Poggiardo, Presicce-Acquarica, Racale, Ruffano, Salve, San Cesario Di Lecce, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Secli’, Soleto, Specchia, Spongano, Squinzano, Sternatia, Supersano, Surano, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Tuglie, Vernole, Zollino, San Cassiano, Castro.

Alessano 3 casi, 3.549 vaccini somministrati

Alezio 1 caso, 3.068 vaccini somministrati

Alliste 0 casi, 3.223 vaccini somministrati

Andrano 0 casi, 3.030 vaccini somministrati

Aradeo 0 casi, 5.337 vaccini somministrati

Arnesano 2 casi, 2.321 vaccini somministrati

Bagnolo Del Salento 0 casi, 1.105 vaccini somministrati

Botrugno 0 casi, 1.784 vaccini somministrati

Calimera 2 casi, 4.447 vaccini somministrati

Campi Salentina 1 caso, 6.002 vaccini somministrati

Cannole 0 casi, 1.021 vaccini somministrati

Caprarica Di Lecce 0 casi, 1.526 vaccini somministrati

Carmiano 4 casi, 6.562 vaccini somministrati

Carpignano Salentino 0 casi, 2.466 vaccini somministrati

Casarano 1 caso, 10.782 vaccini somministrati

Castri’ Di Lecce 0 casi, 1.767 vaccini somministrati

Castrignano Dei Greci 2 casi, 2.481 vaccini somministrati

Castrignano Del Capo 0 casi, 3.187 vaccini somministrati

Cavallino 2 casi, 7.410 vaccini somministrati

Collepasso 8 casi, 3.270 vaccini somministrati

Copertino 0 casi, 14.096 vaccini somministrati

Corigliano D’otranto 0 casi, 3.617 vaccini somministrati

Corsano 0 casi, 2.921 vaccini somministrati

Cursi 0 casi, 2.392 vaccini somministrati

Cutrofiano 0 casi, 5.527 vaccini somministrati

Diso 0 casi, 2.064 vaccini somministrati

Gagliano Del Capo 0 casi, 2.863 vaccini somministrati

Galatina 0 casi, 15.947 vaccini somministrati

Galatone 7 casi, 8.700 vaccini somministrati

Gallipoli 2 casi, 10.946 vaccini somministrati

Giuggianello 0 casi, 762 vaccini somministrati

Giurdignano 0 casi, 1.101 vaccini somministrati

Guagnano 1 caso, 3.272 vaccini somministrati

Lecce 23 casi, 56.233 vaccini somministrati

Lequile 1 caso, 4.818 vaccini somministrati

Leverano 4 casi, 7.691 vaccini somministrati

Lizzanello 18 casi, 6.796 vaccini somministrati

Maglie 0 casi, 8.558 vaccini somministrati

Martano 0 casi, 5.481 vaccini somministrati

Martignano 0 casi, 1.049 vaccini somministrati

Matino 0 casi, 5.728 vaccini somministrati

Melendugno 1 caso, 5.551 vaccini somministrati

Melissano 0 casi, 3.439 vaccini somministrati

Melpignano 0 casi, 1.362 vaccini somministrati

Miggiano 0 casi, 2.040 vaccini somministrati

Monteroni Di Lecce 2 casi, 7.691 vaccini somministrati

Montesano Salentino 0 casi, 1.602 vaccini somministrati

Morciano Di Leuca 0 casi, 1.907 vaccini somministrati

Muro Leccese 0 casi, 3.075 vaccini somministrati

Nardo’ 1 caso, 18.260 vaccini somministrati

Neviano 0 casi, 3.146 vaccini somministrati

Nociglia 0 casi, 1.428 vaccini somministrati

Novoli 3 casi, 4.636 vaccini somministrati

Ortelle 1 caso, 1.523 vaccini somministrati

Otranto 0 casi, 3.200 vaccini somministrati

Palmariggi 0 casi, 929 vaccini somministrati

Parabita 2 casi, 5.065 vaccini somministrati

Patu’ 0 casi, 974 vaccini somministrati

Poggiardo 0 casi, 3.823 vaccini somministrati

Presicce-Acquarica 0 casi, 5.335 vaccini somministrati

Racale 0 casi, 5.282 vaccini somministrati

Ruffano 0 casi, 4.797 vaccini somministrati

Salice Salentino 18 casi, 4.610 vaccini somministrati

Salve 0 casi, 2.482 vaccini somministrati

Sanarica 5 casi, 911 vaccini somministrati

San Cesario Di Lecce 0 casi, 4.661 vaccini somministrati

San Donato Di Lecce 2 casi, 3.451 vaccini somministrati

Sannicola 0 casi, 3.109 vaccini somministrati

San Pietro In Lama 1 caso, 2.034 vaccini somministrati

Santa Cesarea Terme 0 casi, 1.935 vaccini somministrati

Scorrano 0 casi, 3.997 vaccini somministrati

Secli’ 0 casi, 1.183 vaccini somministrati

Sogliano Cavour 4 casi, 2.490 vaccini somministrati

Soleto 0 casi, 3.127 vaccini somministrati

Specchia 0 casi, 2.740 vaccini somministrati

Spongano 0 casi, 2.319 vaccini somministrati

Squinzano 0 casi, 7.458 vaccini somministrati

Sternatia 0 casi, 1.426 vaccini somministrati

Supersano 0 casi, 2.224 vaccini somministrati

Surano 0 casi, 1.007 vaccini somministrati

Surbo 12 casi, 8.425 vaccini somministrati

Taurisano 0 casi, 5.548 vaccini somministrati

Taviano 0 casi, 6.324 vaccini somministrati

Tiggiano 0 casi, 1.635 vaccini somministrati

Trepuzzi 5 casi, 8.291 vaccini somministrati

Tricase 1 caso, 10.046 vaccini somministrati

Tuglie 0 casi, 2.776 vaccini somministrati

Ugento 1 caso, 6.338 vaccini somministrati

Uggiano La Chiesa 1 caso, 2.589 vaccini somministrati

Veglie 5 casi, 7.544 vaccini somministrati

Vernole 0 casi, 4.328 vaccini somministrati

Zollino 0 casi, 1.234 vaccini somministrati

San Cassiano 0 casi, 1.321 vaccini somministrati

Castro 0 casi, 1.566 vaccini somministrati

Porto Cesareo 3 casi, 3.079 vaccini somministrati

Temporanem. Presenti 15 casi, – vaccini somministrati

Totali 173 casi, 454283 vaccini somministrati

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 18. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina: sono 6 i pazienti ospitati nel reparto di malattie infettive, 0 in medicina interna dello stesso Ospedale, 0 nelle altre U.U. O.O. della struttura. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, 1 sono ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 9 in Pneumologia del Dea e 2 nel reparto di Malattie Infettive. A questi si aggiungono i ricoverati in Med. Acc. Urgenza del Vito Fazzi 0. Sono 0 i pazienti ricoverati presso l’ospedale di San Cesario.