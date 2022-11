Report Asl, 3.570 attuali positivi in provincia di Lecce. I casi comune per comune

Sono 3.570 gli attuali positivi in provincia di Lecce secondo il report della Asl che, ogni venerdì, conta i salentini che stanno facendo i conti con il virus. I pazienti in Ospedale sono 64, di cui 6 in rianimazione. Il numero dei ricoveri è scritto nel documento – a cura del Dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica – in cui è riportata anche la distribuzione dei casi Comune per Comune, il numero dei decessi con la distinzione per genere ed età, l’incidenza settimanale per 100mila abitanti e il tasso di ospedalizzazione.

Per leggere il report completo della Asl, clicca qui.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

La mappa della provincia di Lecce continua ad essere dipinta di diverse sfumature di blu, più o meno scure a seconda del “peso” dei casi nei singoli paesi.

Alessano, 10 casi attuali

Alezio, 9 casi attuali

Alliste, 27 casi attuali

Andrano, 18 casi attuali

Aradeo, 47 casi attuali

Arnesano, 16 casi attuali

Bagnolo Del Salento, 13 casi attuali

Botrugno, 9 casi attuali

Calimera, 46 casi attuali

Campi Salentina, 51 casi attuali

Cannole, 9 casi attuali

Caprarica Di Lecce, 9 casi attuali

Carmiano, 47 casi attuali

Carpignano Salentino, 20 casi attuali

Casarano, 127 casi attuali

Castri’ Di Lecce, 9 casi attuali

Castrignano Dei Greci, 13 casi attuali

Castrignano Del Capo, 24 casi attuali

Cavallino, 47 casi attuali

Collepasso, 52 casi attuali

Copertino, 95 casi attuali

Corigliano D’otranto, 15 casi attuali

Corsano, 31 casi attuali

Cursi, 13 casi attuali

Cutrofiano, 36 casi attuali

Diso, 14 casi attuali

Gagliano Del Capo, 20 casi attuali

Galatina, 139 casi attuali

Galatone, 65 casi attuali

Gallipoli, 68 casi attuali

Giuggianello, 6 casi attuali

Giurdignano, 12 casi attuali

Guagnano, 21 casi attuali

Lecce, 392 casi attuali

Lequile, 39 casi attuali

Leverano, 71 casi attuali

Lizzanello, 52 casi attuali

Maglie, 41 casi attuali

Martano, 48 casi attuali

Martignano, 14 casi attuali

Matino, 53 casi attuali

Melendugno, 31 casi attuali

Melissano, 36 casi attuali

Melpignano, 8 casi attuali

Miggiano, 13 casi attuali

Minervino Di Lecce, 6 casi attuali

Monteroni Di Lecce, 68 casi attuali

Montesano Salentino, 12 casi attuali

Morciano Di Leuca, 11 casi attuali

Muro Leccese, 11 casi attuali

Nardo’, 148 casi attuali

Neviano, 27 casi attuali

Nociglia, 7 casi attuali

Novoli, 42 casi attuali

Ortelle, 8 casi attuali

Otranto, 32 casi attuali

Palmariggi, 16 casi attuali

Parabita, 42 casi attuali

Patu’, 5 casi attuali

Poggiardo, 35 casi attuali

Presicce-Acquarica, 32 casi attuali

Racale, 73 casi attuali

Ruffano, 45 casi attuali

Salice Salentino, 32 casi attuali

Salve, 26 casi attuali

Sanarica, 5 casi attuali

San Cesario Di Lecce, 33 casi attuali

San Donato Di Lecce, 28 casi attuali

Sannicola, 33 casi attuali

San Pietro In Lama, 11 casi attuali

Santa Cesarea Terme, 18 casi attuali

Scorrano, 40 casi attuali

Secli’, 4 casi attuali

Sogliano Cavour, 14 casi attuali

Soleto, 37 casi attuali

Specchia, 14 casi attuali

Spongano, 22 casi attuali

Squinzano, 44 casi attuali

Sternatia, 21 casi attuali

Supersano, 9 casi attuali

Surano, 3 casi attuali

Surbo, 54 casi attuali

Taurisano, 35 casi attuali

Taviano, 104 casi attuali

Tiggiano, 16 casi attuali

Trepuzzi, 64 casi attuali

Tricase, 95 casi attuali

Tuglie, 21 casi attuali

Ugento, 60 casi attuali

Uggiano La Chiesa, 22 casi attuali

Veglie, 48 casi attuali

Vernole, 41 casi attuali

Zollino, 10 casi attuali

San Cassiano, 9 casi attuali

Castro, 8 casi attuali

Porto Cesareo, 16 casi attuali

Temporanem. Presenti, 17 casi attuali

Totali, 3.570 casi attuali

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 64. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina sono 16 in Medicina Interna e 8 in Malattie Infettive. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, 6 sono ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 28 in Pneumologia del Dea e 6 nel reparto di Malattie Infettive.