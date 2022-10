Report Asl, 1.902 attuali positivi in provincia di Lecce. I casi comune per comune

Sono 1.902 gli attuali positivi in provincia di Lecce secondo il report della Asl che, ogni venerdì, scatta una fotografia dell’andamento della pandemia, contando i salentini che stanno facendo i conti con il virus. Una settimana fa erano 1.335, segno che anche in Salento si è registrato un aumento dei contagi, archiviata l’estate. I pazienti in Ospedale sono 29, di cui 3 in rianimazione.

Il numero dei ricoveri è scritto nel documento – a cura del Dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica – in cui è riportata anche la distribuzione dei casi Comune per Comune, il numero dei decessi con la distinzione per genere ed età, l’incidenza settimanale per 100mila abitanti (questa settimana è di 201 casi per 100mila abitanti) e il tasso di ospedalizzazione.

Per leggere il report completo della Asl, clicca qui.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

La mappa della provincia di Lecce continua ad essere dipinta di diverse sfumature di blu, più o meno scure a seconda del “peso” dei casi nei singoli paesi. Sono colorati di bianco i comuni covid-free: Diso,

Martignano, Montesano Salentino, Neviano, Ortelle, Castro.

Distribuzione per comune dei casi di infezione da Covid19.

Alessano 12

Alezio 8

Alliste 29

Andrano 8

Aradeo 12

Arnesano 11

Bagnolo del Salento 6

Botrugno 5

Calimera 17

Campi Salentina 24

Cannole 4

Caprarica di Lecce 8

Carmiano 43

Carpignano salentino 5

Casarano 45

Castri di Lecce 7

Castrignano dei Greci 8

Castrignano del Capo 8

Cavallino 24

Collepasso 14

Copertino 33

Corigliano d’Otranto 3

Corsano 18

Cursi 14

Cutrofiano 10

Diso 0

Gagliano del Capo 10

Galatina 50

Galatone 43

Gallipoli 19

Giuggianello 8

Giurdignano 6

Guagnano 12

Lecce 303

Lequile 10

Leverano 21

Lizzanello 35

Maglie 95

Martano 28

Martignano 3

Matino 12

Melendugno 34

Melissano 15

Melpignano 4

Miggiano 3

Minervino di Lecce 3

Monteroni di Lecce 19

Montesano Salentino 1

Morciano di Leuca 20

Muro Leccese 9

Nardò 60

Neviano 8

Nociglia 8

Novoli 18

Ortelle 1

Otranto 20

Palmariggi 14

Parabita 36

Patù 2

Poggiardo 8

Presicce-Acquarica 7

Racale 21

Ruffano 6

Salice Salentino 15

Salve 24

Sanarica 4

San Cesario di Lecce 16

San Donato di Lecce 9

Sannicola 9

San Pietro In Lama 7

Santa Cesarea Terme 14

Scorrano 16

Seclì 8

Sogliano Cavour 3

Soleto 10

Specchia 6

Spongano 6

Squinzano 27

Sternatia 5

Supersano 9

Surano 7

Surbo 47

Taurisano 42

Taviano 26

Tiggiano 7

Trepuzzi 29

Tricase 46

Tuglie 15

Ugento 55

Uggiano La Chiesa 8

Veglie 33

Vernole 6

Zollino 2

San Cassiano 6

Castro 1

Porto Cesareo 10

Temporaneamente presenti 26

Totale attuali positivi in provincia di Lecce 1.902

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 29. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina sono 3 i pazienti ricoverati in malattie infettive, 9 in medicina interna. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, 3 sono ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 9 in Pneumologia del Dea e 5 nel reparto di Malattie Infettive.

Il report fotografa anche la campagna vaccinale antiCovid: sono 1.818.433 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 650.414 prime dosi, 658.262 seconde dosi (incluse monodose), 484.265 terze dosi e 25.492 quarte dosi.