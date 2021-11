Covid, 560 attuali positivi in provincia di Lecce. Il report della Asl

Sono 560 gli attuali positivi in provincia di Lecce secondo il report della Asl che, ogni settimana, “conta” le persone che stanno facendo i conti con il virus. Nel documento – a cura del Dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica – è riportata la distribuzione dei casi Comune per Comune, il numero dei ricoveri e l’incidenza settimanale per 100mila abitanti. Clicca qui per leggerlo.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel report della Asl è indicato il numero dei contagi per ogni città o borgo salentino. La mappa della provincia di Lecce continua ad essere dipinta di diverse sfumature di blu, più o meno scure a seconda del “peso” dei casi nei singoli paesi.

Contano più contagi in base al numero di abitanti: Caprarica di Lecce 4, Carmiano 9, Casarano 26, Cavallino 11, Collepasso 7, Cutrofiano 26, Galatina 63, Galatone 20, Lizzanello 13, Matino 15, Minervino di Lecce 27, Nociglia 12, Ortelle 2, Palmariggi 2, Parabita 18, Racale 12, Ruffano 30, Sanarica 4, San Cesario di Lecce 8, Sannicola 6, Scorrano 10, Sogliano Cavour 4, Soleto 9, Tuglie 15, Uggiano la chiesa 5, Castro 7, Porto Cesareo 6. Temporaneamente presenti 27. Totale: 560 attuali positivi.

Gallipoli 6, Lecce 37 e Nardò 12 non sono più colorati di rosso nell’elenco che indica un valore peggiore rispetto al dato provinciale.

I comuni covid-free sono 30: Alliste, Andrano, Arnesano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Cannole, Castri di Lecce, Castrignano de Graci, Corigliano d’Otranto, Cursi, Diso, Giuggianello, Guagnano, Martignano, Melendugno, Melissano, Melpignano, Miggiano, Morciano di Leuca, Neviano, Patù, Presicce-Acquarica, Salve, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Seclì, Sternatia, Surano, Tiggiano, Zollino.

Capitolo vaccini

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore dell’Unità operativa complessa di Epidemiologia e Statistica – è riportato anche il numero dei salentini che hanno ricevuto la prima dose o anche il cosiddetto “richiamo”, distribuiti in base al Comune di residenza.

Dall’inizio della campagna vaccinale sono 1.173.355 le dosi di vaccino somministrate, di cui 586.051 prime dosi, 549.337 seconde dosi, 21.333 monodose e 16.634 terze dosi.

Rispetto alla distribuzione per fascia di età: 89.085 sono state somministrate nella fascia 12-19, 120.156 nella fascia 20-29, 125.701 nella fascia 30-39, 178.224 nella fascia 40-49, 197.690 nella fascia 50-59, 178.325 nella fascia 60-69, 157.299 nella fascia 70-79, 103.336 nella fascia 80-89, 23.539 negli over 90.

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale: 29. Nessun ricoverato nei reparti Covid del Santa Caterina Novella di Galatina. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, sono 19 i positivi ricoverati in Pneumologia Covid al Dea e 7 nel reparto di Malattie Infettive. Tre i pazienti ricoverato in Anestesia e Rianimazione.

Per quanto riguarda il tasso di ospedalizzazione settimanale per 100.000 abitanti: Ciclo completo 0,88, I^ dose 0.00, Popolazione non vaccinata 5,43.