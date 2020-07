Coronavirus in provincia di Lecce, restano solo 5 persone ancora covid-positive

Guagnano, Lecce e Salice Salentino: sono questi i comuni che ancora stanno facendo i conti con il Coronavirus per un totale di cinque persone, residenti in provincia di Lecce, ancora Covid-positive. Tre nel capoluogo barocco che, dall’inizio dell’emergenza, ha dovuto gestire 78 contagiati. È la fotografia scattata dall’ultimo aggiornamento del report a cura del dott. Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica della ASL di Lecce che conferma i numeri “incoraggianti” contenuti nel bollettino della Regione.

Una terra “libera”, Covid-free, ma l’attenzione deve sempre rimanere alta perché come ha spiegato il professor Pierluigi Lopalco, l’epidemiologo voluto dal Governatore Michele Emiliano per guidare la task-force, il virus non si è indebolito, come si pensa, ma ha solo ‘smesso’ di correre. Detto in parole più semplici, non trova più gambe con cui spostarsi, grazie alla distanza di sicurezza e a quelle regole imposte per spezzare la catena dei contagi.

Guardia alta significa anche continuare l’attività di testing-tracing-tracking per scovare i nuovi casi, tracciare almeno il 70% dei contatti e adottare tutte le misure necessarie per bloccare eventuali focolai che potrebbero scoppiare. Solo con la «prevenzione» si può continuare controllare l’epidemia nella provincia di Lecce.

Certo è che il quadro generale è in via di miglioramento. Tutta la provincia di Lecce è ormai bianca. Restano colorati, come detto, il capoluogo barocco con tre casi, Guagnano con uno e Salice Salentino, sempre con uno. Erano 19 gli attuali positivi nell’aggiornamento del 2 giugno, segno che molte persone sono guarite. E i tamponi sono risutati negativi.