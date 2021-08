Covid, 1202 attuali positivi in provincia di Lecce. Il report della Asl con i contagi comune per comune

Sono 1202 gli attuali positivi in provincia di Lecce. Una settimana fa erano 1.003. Quella prima 729. Il quadro disegnato dal report della Asl che, ogni venerdì, scatta una fotografia dell’andamento della pandemia nei 96 comuni salentini, conferma l’aumento dei contagi legato alla «variante delta», ma anche ad una minore attenzione alle regole necessarie per frenare la corsa del virus.

Preoccupa, infatti, il comportamento di alcuni ragazzi che, dopo aver scoperto il risultato positivo del test, “spariscono” per evitare la quarantena e salvare le vacanze. Da Roma a Rimini, da Capri al Salento sono centinaia i casi segnalati. C’è chi non risponde più al telefono, chi compilando il modulo ha indicato un numero di telefono sbagliato, chi ha fatto la valigia ed è partito comunque, nonostante l’esito e chi si rifiuta o non è in gradi di indicare i «contatti stretti», necessari per il tracciamento.

Tornando al report, da quando è partita la campagna di vaccinazione nel documento è riportato anche il numero dei salentini che hanno ricevuto una dose o anche il cosiddetto “richiamo”, distribuiti in base al Comune di residenza.

Numeri alla mano sono Sono 989.559 le dosi di vaccino antiCovid somministrate finora a cittadini residenti in ASL Lecce, di cui 529.381 prime dosi, 439.204 seconde dosi e 20.974 monodose.

Clicca qui per leggere il report – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore dell’Unità operativa complessa di Epidemiologia e Statistica – con la distribuzione dei casi Comune per Comune, il numero dei degenti, dei ricoveri e dei decessi con la distinzione per genere ed età e l’incidenza settimanale per 100mila abitanti.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel report settimanale della Asl è riportato, come detto, il numero delle persone contagiate per ogni città o borgo salentino. La mappa della provincia di Lecce continua ad essere dipinta di diverse sfumature di blu, più o meno scure a seconda del “peso” dei casi nei singoli paesi. Registrano più casi (in percentuale con il numero di abitanti) Gallipoli con 125 attuali positivi. Lecce con 112. Maglie con 21 attuali Covid-positivi. Nardò con 60. Presicce-Aquarica con 44. Porto Cesareo con 21.

I comuni covid-free sono Cannole, Caprarica Di Lecce, Carpignano Salentino, Cursi, Gagliano del Capo, Giuggianello, Giurdignano, Martignano, Palmariggi, San Pietro In Lama, Santa Cesarea Terme, Secli’, Tiggiano.

Alessano 6 casi, 4.339 vaccini somministrati

Alezio 27 casi, 3.909 vaccini somministrati

Alliste 10 casi, 4.230 vaccini somministrati

Andrano 3 casi, 3.502 vaccini somministrati

Aradeo 11 casi, 6.604 vaccini somministrati

Arnesano 1 caso, 2.834 vaccini somministrati

Bagnolo Del Salento 2 casi, 1.335 vaccini somministrati

Botrugno 3 casi, 1.997 vaccini somministrati

Calimera 10 casi, 5.141 vaccini somministrati

Campi Salentina 17 casi, 7.447 vaccini somministrati

Cannole 0 casi, 1.222 vaccini somministrati

Caprarica Di Lecce 0 casi, 1.762 vaccini somministrati

Carmiano 16 casi, 8.285 vaccini somministrati

Carpignano Salentino 0 casi, 2.810 vaccini somministrati

Casarano 23 casi, 13.401 vaccini somministrati

Castri’ Di Lecce 6 casi, 2.058 vaccini somministrati

Castrignano Dei Greci 10 casi, 2.917 vaccini somministrati

Castrignano Del Capo 4 casi, 3.776 vaccini somministrati

Cavallino 13 casi, 8.949 vaccini somministrati

Collepasso 11 casi, 4.054 vaccini somministrati

Copertino 20 casi, 17.143 vaccini somministrati

Corigliano D’otranto 10 casi, 4.331 vaccini somministrati

Corsano 2 casi, 3.575 vaccini somministrati

Cursi 0 casi, 2.960 vaccini somministrati

Cutrofiano 12 casi, 6.649 vaccini somministrati

Diso 2 casi, 2.289 vaccini somministrati

Gagliano Del Capo 0 casi, 3.410 vaccini somministrati

Galatina 48 casi, 19.243 vaccini somministrati

Galatone 6 casi, 10.501 vaccini somministrati

Gallipoli 125 casi, 13.595 vaccini somministrati

Giuggianello 0 casi, 877 vaccini somministrati

Giurdignano 0 casi, 1.368 vaccini somministrati

Guagnano 19 casi, 4.031 vaccini somministrati

Lecce 112 casi, 66.080 vaccini somministrati

Lequile 6 casi, 5.784 vaccini somministrati

Leverano 12 casi, 9.774 vaccini somministrati

Lizzanello 14 casi, 8.322 vaccini somministrati

Maglie 21 casi, 10.114 vaccini somministrati

Martano 10 casi, 6.262 vaccini somministrati

Martignano 0 casi, 1.207 vaccini somministrati

Matino 14 casi, 7.160 vaccini somministrati

Melendugno 9 casi, 6.493 vaccini somministrati

Melissano 1 caso, 4.415 vaccini somministrati

Melpignano 1 caso, 1.617 vaccini somministrati

Miggiano 7 casi, 2.500 vaccini somministrati

Minervino Di Lecce 3 casi, 2.491 vaccini somministrati

Monteroni Di Lecce 8 casi, 9.321 vaccini somministrati

Montesano Salentino 4 casi, 1.863 vaccini somministrati

Morciano Di Leuca 3 casi, 2.304 vaccini somministrati

Muro Leccese 3 casi, 3.653 vaccini somministrati

Nardo’ 60 casi, 21.760 vaccini somministrati

Neviano 1 caso, 3.846 vaccini somministrati

Nociglia 1 caso, 1.643 vaccini somministrati

Novoli 18 casi, 5.679 vaccini somministrati

Ortelle 3 casi, 1.724 vaccini somministrati

Otranto 9 casi, 3.839 vaccini somministrati

Palmariggi 0 casi, 1.069 vaccini somministrati

Parabita 19 casi, 6.189 vaccini somministrati

Patu’ 3 casi, 1.172 vaccini somministrati

Poggiardo 19 casi, 4.375 vaccini somministrati

Presicce-Acquarica 44 casi, 6.333 vaccini somministrati

Racale 19 casi, 6.978 vaccini somministrati

Ruffano 24 casi, 6.243 vaccini somministrati

Salice Salentino 21 casi, 5.764 vaccini somministrati

Salve 7 casi, 2.994 vaccini somministrati

Sanarica 2 casi, 1.073 vaccini somministrati

San Cesario Di Lecce 3 casi, 5.590 vaccini somministrati

San Donato Di Lecce 3 casi, 4.052 vaccini somministrati

Sannicola 10 casi, 3.854 vaccini somministrati

San Pietro In Lama 0 casi, 2.364 vaccini somministrati

Santa Cesarea Terme 0 casi, 2.192 vaccini somministrati

Scorrano 14 casi, 4.784 vaccini somministrati

Secli’ 0 casi, 1.405 vaccini somministrati

Sogliano Cavour 1 caso, 2.972 vaccini somministrati

Soleto 3 casi, 3.750 vaccini somministrati

Specchia 11 casi, 3.289 vaccini somministrati

Spongano 1 caso, 2.608 vaccini somministrati

Squinzano 2 casi, 9.273 vaccini somministrati

Sternatia 3 casi, 1.627 vaccini somministrati

Supersano 7 casi, 2.881 vaccini somministrati

Surano 1 caso, 1.162 vaccini somministrati

Surbo 23 casi, 10.347 vaccini somministrati

Taurisano 9 casi, 7.320 vaccini somministrati

Taviano 22 casi, 7.925 vaccini somministrati

Tiggiano 0 casi, 1.969 vaccini somministrati

Trepuzzi 6 casi, 10.308 vaccini somministrati

Tricase 20 casi, 12.216 vaccini somministrati

Tuglie 3 casi, 3.506 vaccini somministrati

Ugento 9 casi, 8.046 vaccini somministrati

Uggiano La Chiesa 7 casi, 3.038 vaccini somministrati

Veglie 15 casi, 9.658 vaccini somministrati

Vernole 3 casi, 5.009 vaccini somministrati

Zollino 1 caso, 1.439 vaccini somministrati

San Cassiano 2 casi, 1.503 vaccini somministrati

Castro 1 caso, 1.779 vaccini somministrati

Porto Cesareo 21 casi, 3.904 vaccini somministrati

Temporanem. Presenti 106 casi, – vaccini somministrati

Totali 1202 casi, 550355 vaccini somministrati

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 46. Una settimana fa erano 31. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina: sono 21 i pazienti ospitati nel reparto di malattie infettive, 0 in medicina interna dello stesso Ospedale, 2 nelle altre U.U. O.O. della struttura. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, 4 pazienti sono ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 7 in Pneumologia del Dea e 12 nel reparto di Malattie Infettive. Sono 0 i pazienti ricoverati presso l’ospedale di San Cesario.