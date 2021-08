Covid, 1271 attuali positivi in provincia di Lecce e 60 ricoveri in Ospedale. Il report della Asl

Sono 1271 gli attuali positivi in provincia di Lecce. Una settimana fa erano 1202. Quella prima 1.003. Il quadro disegnato dal report della Asl che, ogni venerdì, scatta una fotografia dell’andamento della pandemia nei 96 comuni salentini, conferma l’aumento dei contagi legato alla «variante delta», ma anche ad una minore attenzione alle regole necessarie per frenare la corsa del virus. Un segno più che riguarda anche i ricoveri in Ospedale, fermi a 60.

Da quando è partita la campagna di vaccinazione nel documento è riportato anche il numero dei salentini che hanno ricevuto una dose o anche il cosiddetto “richiamo”, distribuiti in base al Comune di residenza. Sono 1.020.631 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 540.447 prime dosi, 459.008 seconde dosi e 21.176 monodose.

Clicca qui per leggere il report – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore dell’Unità operativa complessa di Epidemiologia e Statistica – con la distribuzione dei casi Comune per Comune, il numero dei degenti, dei ricoveri e dei decessi con la distinzione per genere ed età e l’incidenza settimanale per 100mila abitanti.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel report settimanale della Asl è riportato, come detto, il numero delle persone contagiate per ogni città o borgo salentino. La mappa della provincia di Lecce continua ad essere dipinta di diverse sfumature di blu, più o meno scure a seconda del “peso” dei casi nei singoli paesi. Gallipoli conta 124 attuali positivi. Lecce con 122. Nardò 75. Presicce-Aquarica con 40. Porto Cesareo con 21. Ruffano 25. Specchia 24. Taviano 23. Tricase 25. Veglie 24. Porto Cesareo 26. Alezio 19

I comuni covid-free sono Cannole, Carpignano Salentino, Corsano, Giuggianello, Martignano, Palmariggi, Sanarica, Seclì, Sternatia, Tiggiano, Zollino.

Molti borghi che la scorsa settimana erano bianchi contando zero casi hanno cambiato colore come Santa Cesare Terme che passa a 5 attuali positivi.

Alessano 209 casi da inizio pandemia, 3 casi attuali, 4.414 vaccini somministrati

Alezio 233 casi da inizio pandemia, 19 casi attuali, 3.993 vaccini somministrati

Alliste 155 casi da inizio pandemia, 9 casi attuali, 4.373 vaccini somministrati

Andrano 130 casi da inizio pandemia, 1 caso attuale, 3.553 vaccini somministrati

Aradeo 322 casi da inizio pandemia, 16 casi attuali, 6.732 vaccini somministrati

Arnesano 182 casi da inizio pandemia, 3 casi attuali, 2.887 vaccini somministrati

Bagnolo Del Salento 56 casi da inizio pandemia, 3 casi attuali, 1.355 vaccini somministrati

Botrugno 82 casi da inizio pandemia, 6 casi attuali, 2.032 vaccini somministrati

Calimera 175 casi da inizio pandemia, 5 casi attuali, 5.200 vaccini somministrati

Campi Salentina 353 casi da inizio pandemia, 16 casi attuali, 7.590 vaccini somministrati

Cannole 78 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 1.246 vaccini somministrati

Caprarica Di Lecce 59 casi da inizio pandemia, 1 caso attuale, 1.786 vaccini somministrati

Carmiano 565 casi da inizio pandemia, 17 casi attuali, 8.494 vaccini somministrati

Carpignano Salentino 98 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 2.851 vaccini somministrati

Gallipoli 1.118 casi da inizio pandemia, 124 casi attuali, 13.960 vaccini somministrati

Lecce 3.664 casi da inizio pandemia, 122 casi attuali, 67.411 vaccini somministrati

Nardo’ 1.159 casi da inizio pandemia, 75 casi attuali, 22.195 vaccini somministrati

Presicce-Acquarica 379 casi da inizio pandemia, 40 casi attuali, 6.453 vaccini somministrati

Porto Cesareo 422 casi da inizio pandemia, 26 casi attuali, 4.001 vaccini somministrati

Temporanem. Presenti 589 casi da inizio pandemia, 116 casi attuali, – vaccini somministrati

Totali 29610 casi da inizio pandemia, 1271 casi attuali, 561623 vaccini somministrati

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 60. Una settimana fa erano 46. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina sono 20 i pazienti ospitati nel reparto di malattie infettive, 0 in medicina interna dello stesso Ospedale, 2 nelle altre U.U. O.O. della struttura. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce sono 3 i pazienti ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 24 in Pneumologia del Dea e 11 nel reparto di Malattie Infettive. Sono 0 i pazienti ricoverati presso l’ospedale di San Cesario.