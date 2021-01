Coronavirus, 2.106 attuali positivi in provincia di Lecce. I contagi e i vaccinati comune per comune

Sono 2.106 gli attuali positivi in provincia di Lecce. Sette giorni fa erano 2.101. È scritto nero su bianco nel report della Asl che, ogni settimana, scatta una fotografia dell’andamento dell’epidemia nel 96 comuni salentini, contando i cittadini che stanno facendo ancora i conti con il Covid19 e, da quando è partita la campagna di vaccinazione, anche il numero dei residenti che hanno ricevuto una dose, probabilmente medici, infermieri e personale sanitario interessato nella «fase 1» del piano insieme agli anziani ospiti di rsa e case di cura.

La seconda ondata non è ancora passata e non è il momento di abbassare la guardia. Se alcuni focolai scoppiati nelle scorse settimane sono stati gestiti, altri hanno alzato l’asticella dell’attenzione. C’è Cannole, ad esempio, che ha dovuto gestire un aumento dei casi legato alla scuola dell’infanzia tant’è che il primo cittadino ha deciso di chiudere, fino a data da destinarsi, gli istituti presenti in paese e di invitare i cittadini a restare in casa e uscire solo in caso di urgenza.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Tutti i comuni, chi con più casi chi con meno, stanno facendo i conti con il virus. Nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore U.O.C Epidemiologia e Statistica – sono riportate le città e i borghi e il numero dei contagi che stanno affrontando.

Alessano 37 casi, 104 vaccini somministrati

Alezio 23 casi, 129 vaccini somministrati

Alliste 12 casi, 53 vaccini somministrati

Andrano 25 casi, 204 vaccini somministrati

Aradeo 11 casi, 137 vaccini somministrati

Arnesano 22 casi, 41 vaccini somministrati

Bagnolo del Salento 17 casi, 21 vaccini somministrati

Botrugno 9 casi, 102 vaccini somministrati

Calimera 3 casi, 157 vaccini somministrati

Campi Salentina 4 casi, 194 vaccini somministrati

Cannole 19 casi, 18 vaccini somministrati

Caprarica di Lecce 3 casi, 34 vaccini somministrati

Carmiano 37 casi, 158 vaccini somministrati

Carpignano Salentino 3 casi, 63 vaccini somministrati

Casarano 94 casi, 349 vaccini somministrati

Castri’ di Lecce 4 casi, 43 vaccini somministrati

Castrignano dei Greci 4 casi, 42 vaccini somministrati

Castrignano del Capo 28 casi, 104 vaccini somministrati

Cavallino 24 casi, 233 vaccini somministrati

Collepasso 23 casi, 127 vaccini somministrati

Copertino 24 casi, 465 vaccini somministrati

Corigliano d’Otranto 9 casi, 104 vaccini somministrati

Corsano 13 casi, 83 vaccini somministrati

Cursi 5 casi, 47 vaccini somministrati

Cutrofiano 38 casi, 236 vaccini somministrati

Diso 10 casi, 75 vaccini somministrati

Gagliano del Capo 32 casi, 88 vaccini somministrati

Galatina 22 casi, 556 vaccini somministrati

Galatone 19 casi, 176 vaccini somministrati

Gallipoli 29 casi, 503 vaccini somministrati

Giuggianello 2 casi, 17 vaccini somministrati

Giurdignano 5 casi, 26 vaccini somministrati

Guagnano 5 casi, 60 vaccini somministrati

Lecce 191 casi, 1.938 vaccini somministrati

Lequile 13 casi, 148 vaccini somministrati

Leverano 8 casi, 185 vaccini somministrati

Lizzanello 35 casi, 198 vaccini somministrati

Maglie 51 casi, 352 vaccini somministrati

Martano 14 casi, 135 vaccini somministrati

Martignano 2 casi, 26 vaccini somministrati

Matino 90 casi, 195 vaccini somministrati

Melendugno 5 casi, 95 vaccini somministrati

Melissano 51 casi, 54 vaccini somministrati

Melpignano 12 casi, 23 vaccini somministrati

Miggiano 11 casi, 72 vaccini somministrati

Minervino di Lecce 0 casi, 39 vaccini somministrati

Monteroni di Lecce 32 casi, 167 vaccini somministrati

Montesano Salentino 18 casi, 89 vaccini somministrati

Morciano di Leuca 9 casi, 41 vaccini somministrati

Muro Leccese 21 casi, 75 vaccini somministrati

Nardo’ 23 casi, 488 vaccini somministrati

Neviano 2 casi, 78 vaccini somministrati

Nociglia 7 casi, 45 vaccini somministrati

Novoli 18 casi, 106 vaccini somministrati

Ortelle 3 casi, 66 vaccini somministrati

Otranto 3 casi, 77 vaccini somministrati

Palmariggi 0 casi, 34 vaccini somministrati

Parabita 62 casi, 155 vaccini somministrati

Patu’ 6 casi, 25 vaccini somministrati

Poggiardo 20 casi, 237 vaccini somministrati

Presicce-Acquarica 70 casi, 90 vaccini somministrati

Racale 83 casi, 94 vaccini somministrati

Ruffano 16 casi, 110 vaccini somministrati

Salice Salentino 17 casi, 94 vaccini somministrati

Salve 0 casi, 70 vaccini somministrati

Sanarica 6 casi, 27 vaccini somministrati

San Cesario di Lecce 4 casi, 123 vaccini somministrati

San Donato di Lecce 5 casi, 82 vaccini somministrati

Sannicola 14 casi, 76 vaccini somministrati

San Pietro in Lama 6 casi, 60 vaccini somministrati

Santa Cesarea Terme 1 caso, 61 vaccini somministrati

Scorrano 66 casi, 211 vaccini somministrati

Secli’ 3 casi, 49 vaccini somministrati

Sogliano Cavour 3 casi, 157 vaccini somministrati

Soleto 1 caso, 106 vaccini somministrati

Specchia 9 casi, 86 vaccini somministrati

Spongano 8 casi, 127 vaccini somministrati

Squinzano 16 casi, 165 vaccini somministrati

Sternatia 0 casi, 30 vaccini somministrati

Supersano 4 casi, 37 vaccini somministrati

Surano 12 casi, 32 vaccini somministrati

Surbo 34 casi, 146 vaccini somministrati

Taurisano 79 casi, 126 vaccini somministrati

Taviano 83 casi, 164 vaccini somministrati

Tiggiano 26 casi, 91 vaccini somministrati

Trepuzzi 36 casi, 251 vaccini somministrati

Tricase 58 casi, 766 vaccini somministrati

Tuglie 8 casi, 70 vaccini somministrati

Ugento 29 casi, 124 vaccini somministrati

Uggiano la Chiesa 3 casi, 56 vaccini somministrati

Veglie 33 casi, 157 vaccini somministrati

Vernole 14 casi, 86 vaccini somministrati

Zollino 0 casi, 35 vaccini somministrati

San Cassiano 16 casi, 63 vaccini somministrati

Castro 0 casi, 45 vaccini somministrati

Porto Cesareo 8 casi, 61 vaccini somministrati

Temporanem. Presenti 13 casi, – vaccini somministrati

Totali 2.106 casi, 14.020 vaccini somministrati

I ricoveri

Il totale dei casi attualmente positivi in provincia di Lecce è di 2.106. Al momento, sono 202 le persone ricoverate: 22 nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Galatina, 11 nel reparto di Medicina Interna di Galatina, 5 presso altre unità del Santa Caterina Novella. 17 in anestesia e rianimazione del Vito Fazzi di Lecce, 37 in Pmeumologia del DEA, 34 nel reparto di malattie infettive del Vito Fazzi, 29 nel reparto post-covid di San Cesario.

Per scaricare il report completo clicca qui.